За наркопреступления к уголовной ответственности в 2026 году привлечены до 3 тысяч человек
В стране реализация наркотических средств, а также содействие ей караются большими тюремными сроками и высшей мерой наказания – бессрочным заключением 07.05.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Прокуратура Грузии с января по март предъявила обвинения в преступлениях, связанных с наркотиками, 2 919 лицам, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". Согласно информации ведомства, в январе обвинения в наркопреступлениях были предъявлены 756 лицам, а в феврале – 1 114, а в марте – 1 049. Из общего числа обвиняемых 1 886 обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, а 132 – в их реализации. Между тем, по данным МВД, число преступлений, связанных с наркотиками, в первом квартале 2026 года выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Всего за первый квартал этого года было зарегистрировано 3 553 преступления, из которых 2 378 связаны с хранением наркотиков, а 242 – с реализацией. Борьба с наркопреступлениями является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. В стране наказания за преступления, связанные с наркотиками, одни из самых строгих. Реализация наркотических средств, а также содействие ей, караются тюремным сроком от 8 до 20 лет, либо высшей мерой наказания – бессрочным заключением. Кроме того, осужденных за преступления, связанные с наркотиками, суд может отправить на принудительное лечение от наркозависимости в качестве дополнительной меры наказания.
