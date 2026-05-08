Бессмертный подвиг: роль Грузии в Великой Отечественной войне – видео
Грузия во время войны отправила на фронт около 700 тысяч человек – тогда это была одна пятая часть населения страны, из них 16 тысяч были женщины. Они воевали... 08.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-08T16:58+0400
16:58 08.05.2026 (обновлено: 17:48 08.05.2026)
Грузия во время войны отправила на фронт около 700 тысяч человек – тогда это была одна пятая часть населения страны, из них 16 тысяч были женщины. Они воевали на разных фронтах и направлениях, более 300 тысяч жителей Грузии не вернулись домой
Воины из Грузии внесли большой вклад в оборону Кавказа и в то, чтобы тут остановить немецкое наступление. В обороне Брестской крепости, подвиг защитников которой вошел в историю, участвовало более ста грузин.
Уже в первую неделю войны в июне 1941 года из Грузии на фронт отправилось около 100 тысяч человек. Около 280 тысяч жителей Грузии были награждены орденами и медалями за боевые заслуги.
Во время войны более 70 генералов, командовавших различными соединениями, были грузинами. 167 грузин были удостоены высшей воинской награды тех лет – звания Героя Советского Союза.
Также в годы войны на территории Грузии активно работала военная промышленность, были открыты новые заводы и фабрики.