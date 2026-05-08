Кредиты в Грузии подорожали у 252 тысяч граждан

Решение Нацбанка о повышении ставки монетарной политики до 8,25% является жестким, но необходимым превентивным шагом для остановки роста цен, отмечает НПО... 08.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-08T16:56+0400

ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Процентная ставка с ужесточением монетарной политики повысилась для 252 тысяч кредитов с плавающей процентной ставкой, говорится в информации НПО "Общество и банки".Комитет монетарной политики Национального банка Грузии на этой неделе принял решение увеличить ставку монетарной политики с 8 до 8,25%. По данным НПО, всего от ставки зависят кредиты на общую сумму 19,9 миллиарда лари. Распределение кредитов с плавающей ставкой: При этом НПО отмечает, что решение Национального банка о повышении ставки монетарной политики до 8,25 процента является жестким, но необходимым превентивным шагом для остановки роста цен. "Ускорение инфляции до 5,9% напрямую угрожает покупательной способности населения, что потребовало адекватной реакции со стороны центрального банка. Если темпы роста цен не снизятся, не исключено, что ставка рефинансирования будет повышена еще больше", – отмечает НПО. Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

