Кредиты в Грузии подорожали у 252 тысяч граждан
Решение Нацбанка о повышении ставки монетарной политики до 8,25% является жестким, но необходимым превентивным шагом для остановки роста цен, отмечает НПО... 08.05.2026, Sputnik Грузия
16:56 08.05.2026 (обновлено: 18:00 08.05.2026)
Решение Нацбанка о повышении ставки монетарной политики до 8,25% является жестким, но необходимым превентивным шагом для остановки роста цен, отмечает НПО "Общество и банки"
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Процентная ставка с ужесточением монетарной политики повысилась для 252 тысяч кредитов с плавающей процентной ставкой, говорится в информации НПО "Общество и банки".
Комитет монетарной политики Национального банка Грузии на этой неделе принял решение увеличить ставку монетарной политики с 8 до 8,25%. По данным НПО, всего от ставки зависят кредиты на общую сумму 19,9 миллиарда лари.
Распределение кредитов с плавающей ставкой:
Потребительский – 6,2 млрд лари;
Ипотечный – 3,9 млрд лари;
Бизнес-кредиты – 3,4 млрд лари.
При этом НПО отмечает, что решение Национального банка о повышении ставки монетарной политики до 8,25 процента является жестким, но необходимым превентивным шагом для остановки роста цен.
"Ускорение инфляции до 5,9% напрямую угрожает покупательной способности населения, что потребовало адекватной реакции со стороны центрального банка. Если темпы роста цен не снизятся, не исключено, что ставка рефинансирования будет повышена еще больше", – отмечает НПО.
Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.