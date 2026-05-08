Папуашвили: Брюссель несет политическую ответственность за события 4 октября

Спикер парламента Грузии потребовал официальных извинений от посла ЕС Павла Герчинского, обвинив Брюссель в лицемерии и предательстве заявленных ценностей

2026-05-08T14:54+0400

ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Политическую ответственность за события 4 октября несет Брюссель, а не только осужденные по делу о попытке штурма резиденции президента, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.Тбилисский городской суд 7 мая приговорил обвиняемых по делу о штурме администрации президента Грузии 4 октября к длительным срокам заключения. В частности, оппозиционеры Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе и Паата Манжгаладзе получили по семь лет лишения свободы.Спикер парламента заявил, что представители европейских структур и отдельные европейские политики поддерживали протестные действия 4 октября, в том числе во время штурма президентского дворца.В частности, Папуашвили упомянул депутата Европарламента Расу Юкнявичене и президента Молдовы Майю Санду, заявив, что они публично поддерживали протестующих.Кроме того, глава парламента потребовал объяснений от посла Евросоюза в Грузии Павла Герчинского и Еврокомиссии."Нас интересует ответ Евросоюза: где те европейские ценности, о которых нам постоянно говорят? Насилие – это европейская ценность? Оказывается, свержение власти – это европейская ценность? Нанесение увечий людям – это европейская ценность?" – сказал Папуашвили.По его словам, посол ЕС должен ответить, намерен ли он извиниться перед президентом Грузии за события 4 октября и за то, что, как утверждает спикер парламента, за семь месяцев не осудил нападение на президентский дворец."То, что мы увидели со стороны Брюсселя 4 октября, было абсолютно лишено европейских ценностей. Это была Европа столетней давности – темное прошлое Европы", – отметил он.Попытка захвата президентской резиденции в ТбилисиУчастники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, объявив таким образом о "передаче власти народу".Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация.Полиция задержала 64 участников акции, в том числе пятерых организаторов — Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манжгаладзе и Лашу Беридзе.Задержанным предъявлены обвинения по статьям "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

политика, грузия, новости, брюссель, шалва папуашвили, тбилисский городской суд, европарламент, европа