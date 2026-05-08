Владимир Путин поздравил ветеранов и народ Грузии с Днем Победы
Российский президент пожелал ветеранам здоровья и долголетия, а народу Грузии – мира и процветания 08.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-08T15:41+0400
14:41 08.05.2026 (обновлено: 15:41 08.05.2026)
Российский президент пожелал ветеранам здоровья и долголетия, а народу Грузии – мира и процветания
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и народ Грузии с Днем Победы в Великой Отечественной войне.
"В этот день мы воздаем дань благодарности и уважения нашим отцам и дедам, которые плечом к плечу сражались на фронте и трудились в тылу, ценой неисчислимых жертв и лишений приближая долгожданную Победу над нацистскими захватчиками. Призываю сохранить память о событиях суровых военных лет, передать последующим поколениям добрые традиции дружбы и взаимопомощи, связывающие народы наших стран", — говорится в обращении.
Президент РФ передал сердечные поздравления и слова искренней признательности ветеранам ВОВ и труженикам тыла, пожелал им доброго здоровья, бодрости духа и долголетия.
По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.
Сейчас в Грузии в живых остались 46 ветеранов ВОВ, в прошлом году это число составляло 57.