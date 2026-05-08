https://sputnik-georgia.ru/20260508/zagryaznenie-chernogo-morya-u-beregov-gruzii-oshtrafovany-dva-inostrannykh-sudna-298495421.html

Загрязнение Черного моря у берегов Грузии: оштрафованы два иностранных судна

Загрязнение Черного моря у берегов Грузии: оштрафованы два иностранных судна

Sputnik Грузия

Суда получили право покинуть территориальные воды Грузии и свободно плавать после уплаты наложенного штрафа и компенсации за ущерб, причиненный окружающей... 08.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-08T18:58+0400

2026-05-08T18:58+0400

2026-05-08T18:58+0400

грузия

новости

общество

департамент природоохранного надзора

черное море

штраф

экология в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/17/263813824_0:22:3071:1749_1920x0_80_0_0_408ab0ebf4be661daa1cb2d1ecfc6bf9.jpg

ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Суда, плавающие под флагами Португалии и Палау, оштрафованы в Грузии за загрязнение Черного моря хозяйственными водами, говорится в сообщении Департамента природоохранного надзора. На основании протокола об административном правонарушении суд в Поти признал суда нарушителями и наложил штраф в размере 100 тысяч лари на каждого. Суда получили право покинуть территориальные воды Грузии и свободно плавать после уплаты наложенного штрафа и компенсации за ущерб, причиненный окружающей среде. В этом году сотрудники Конвенционного отдела уже провели инспекцию 81 судна. Выявлено 15 нарушений. Из них 6 случаев связаны с загрязнением моря. В последние годы значительно сократилось количество случаев загрязнения морской среды нефтепродуктами с судов, что, с одной стороны, является результатом эффективности работы Департамента природоохранного надзора Отдела черноморской конвенции, а с другой стороны, результатом увеличения штрафов, что оказывает сдерживающий эффект.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

черное море

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, департамент природоохранного надзора, черное море, штраф, экология в грузии