Борьба с нелегалами продолжается – из Грузии выдворены десятки иностранцев
Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от двух до пяти лет. 09.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-09T10:52+0400
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Сотрудники департамента миграции за последние несколько дней выдворили из страны 45 иностранцев, незаконно находившихся на территории Грузии, сообщили в пресс-службе МВД. Из страны выслали граждан Кении, Туркменистана, Кыргызстана, России, Казахстана, Пакистана, Алжира, Таиланда, Уганды, Индии, Бангладеш, Танзании, Эфиопии, Нигерии и Судана. Все они превысили разрешенные сроки пребывания и находились в стране без законных оснований. В соответствии с действующим законодательством, депортированным лицам въезд в Грузию запрещен. Решение о выдворении иностранных граждан принимают как департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от двух до пяти лет. Данное ограничение не применяется к тем, кто покинул страну добровольно. Власти Грузии в первом квартале 2026 года выдворили из страны 904 иностранца – "лидируют" граждане Турции.
