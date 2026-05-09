Долг Грузии – почтить память героев: премьер поздравил ветеранов с Днем Победы
Кобахидзе возложил венок к бюсту героя ВОВ Мелитона Кантария в Парке культуры и отдыха ветеранов 09.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-09T11:43+0400
ТБИЛИСИ, 9 мая – Sputnik. Долг граждан Грузии – почтить память героев Великой Отечественной войны, которые являются примером самоотверженности для поколений, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Кобахидзе вместе с другими первыми лицами Грузии возложил венок к бюсту героя ВОВ Мелитона Кантария в Парке культуры и отдыха ветеранов (парк Киквидзе) в Тбилиси. "Я поздравляю всех с Днем Победы над фашизмом. Особо хочу поздравить наших ветеранов. Триста тысяч грузин погибли в борьбе с фашизмом. Сотни тысяч грузин воевали на фронте. И, безусловно, наш долг – почтить память каждого из них, каждого героя, который является примером самоотверженности и самопожертвования во имя родины", – заявил Кобахидзе. Всего, по официальным данным, в Грузии зарегистрировано 46 ветеранов Великой Отечественной войны. Правительство Грузии в связи с празднованием Дня Победы над фашизмом выплатит ветеранам Второй мировой войны финансовую помощь в размере двух тысяч лари каждому. Что касается членов семей погибших, то они получат по тысяче лари. По данным Государственного департамента Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди героев – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
