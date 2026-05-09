https://sputnik-georgia.ru/20260509/gosudarstvo-budet-printsipialnym-ko-vsem-shpionam--premer-gruzii-298520018.html

Государство будет принципиальным ко всем шпионам – премьер Грузии

Государство будет принципиальным ко всем шпионам – премьер Грузии

Sputnik Грузия

В стране за последнее время арестовали двух граждан по обвинению в шпионаже 09.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-09T14:40+0400

2026-05-09T14:40+0400

2026-05-09T14:40+0400

грузия

новости

тбилиси

ираклий кобахидзе

сгб

шпионаж

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/11/297626768_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_baa8da251298024c0f2ef6bec1404c68.jpg

ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Государство будет принципиальным по отношению ко всем, кто решит стать агентом в пользу другого государства и действовать против своей страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. В Грузии за последнее время арестовали двух граждан Грузии по обвинению в шпионаже. Это был первый арест по такому обвинению за последние пять лет. "Работа агентом всегда является преступлением против собственной родины, и, соответственно, здесь государство будет особенно принципиальным... Не имеет значения, какой стране служит шпион. Работа агентом всегда означает совершение измены по отношению к собственной родине", – сказал Кобахидзе. Премьер отметил, что агент всегда предает интересы собственной родины. "Он всегда выражает готовность выступить против интересов собственного государства, следовательно, это задержание должно быть примером для всех", – подчеркнул Кобахидзе. Между тем среди задержанных за шпионаж – как рядовой житель Грузии, так и чиновник следственной службы Минфина. Оба дела рассматриваются в закрытом режиме, и страны, для которых вели деятельность обвиняемые, не называются. Согласно отчету СГБ Грузии за 2025 год, спецслужбы некоторых иностранных государств проводили различные виды разведывательных/оперативных мероприятий, направленных против интересов Грузии, используя средства гибридной войны. По данным СГБ, в 2025 году в результате контрразведывательной деятельности Службы государственной безопасности было возбуждено 15 уголовных дел, а 13 человек – привлечены к ответственности. В рамках различных расследований и наблюдений были выявлены лица, причастные к разведывательной деятельности иностранных спецслужб, проводившие оперативные и ведомственные совещания в Грузии и устанавливавшие контакты с объектами и организациями, представляющими для них интерес. Также был установлен круг лиц, через которых спецслужбы иностранных государств и лица, имеющие с ними возможные связи, пытались получить разведывательную информацию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, сгб, шпионаж