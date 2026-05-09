Грузия и победа в Великой Отечественной войне
Празднование Дня Победы в парке Киквидзе. 9 мая 2023 года. Памятник Мелитону Кантария
Без Грузии, без ее титанических усилий было бы просто невозможно остановить немецкое наступление на Кавказе
Грузины оказались в числе тех, кто первым встретил удар фашистов:
На фронт ушли более 700 тысяч грузин (1/5 населения Грузии). Половина из них не вернулись;
167 граждан, проживавших в Грузинской ССР, за боевые подвиги были удостоены звания Героя Советского Союза;
Около 280 тысяч были награждены орденами и медалями.
Все усилия для фронта – промышленность на новый лад!
Для эвакуационных госпиталей, которые появились с первых же дней войны, отвели санатории, дома отдыха, другие лечебные учреждения и некоторые школы. Таковых в Грузии было 72;
В 1940 году в Тбилиси стали строить авиазавод, на площадку которого в 1941 году эвакуировали оборудование Таганрогского и Симферопольского авиазаводов;
В ноябре 1941 года начался выпуск самолетов. Для снабжения авиационного производства материалами были подключены все фабрики, подходящие по профилю.
К примеру, Грузинская кинокопировальная фабрика перешла на выпуск авиалаков, Грузинский химкомбинат давал казеиновый клей и краски, текстильные предприятия – специальную ткань, а мебельные и фанерные фабрики – шпон и деревянные детали для самолетов.
Грузия во Второй мировой войне в цифрах
Перестройка экономики Грузии на военный лад оказалась очень тяжелой, так как до войны страна не выпускала ни оружие, ни боеприпасы, ни военную технику.
По решению Военного совета Закавказского фронта, было развернуто производство пистолетов-пулеметов ППШ, в котором было задействовано 14 предприятий. Сборку автоматов осуществляли Тбилисский машиностроительный завод им. Орджоникидзе и Паровозовагоноремонтный завод им. Сталина;
В 1942 году было выпущено 50,6 тысячи автоматов, в 1943 году – 90 тысяч, а в 1944 году – 73,4 тысячи. В 1943 году Тбилисский машзавод стал арсеналом и сосредоточился на ремонте орудий, вооружения и оптики;
Было развернуто производство 50 и 80-мм минометов и мин к ним, а также других видов боеприпасов, таких как ручные гранаты и авиабомбы. Ввиду острой нехватки металла, вынудившей СНК Грузинской ССР в ноябре 1941 года запретить использование чугуна для невоенных нужд, была разработана авиабомба П-40, которую делали из бетона;
Всего в Грузию было вывезено более 20 крупных промышленных предприятий, не считая небольших заводов, а также различных учреждений.
Суконные фабрики переключились на выпуск серошинельного сукна, швейные фабрики — на шитье обмундирования (шинели, гимнастерки, брюки, телогрейки, ватные брюки, шапки-ушанки, белье и др.) для воинов Советской Армии и Флота; обувные фабрики изготовляли обувь, пояса и патронташи; шелкоткацкие фабрики выпускали парашютное полотно, консервные заводы освоили производство мясных консервов, концентратов, сушеных овощей и фруктов; стекольные заводы производили взрыватели из стекла; предприятия местной промышленности и промысловой кооперации изготовляли минометы, корпуса минометных снарядов и ручных гранат, автоматы, армейское обмундирование, повозки и упряжь, полевые кухни, подковы, скобы для блиндажей и много другой нужной фронту продукции.
Республика одевала и обувала ведущие упорные бои войска.
В 1942 году было сдано 418 тысяч шинелей, 372 тысячи гимнастерок, 274 тысячи шаровар, более миллиона пар сапог. В 1943 году Грузия поставила армии 558 тысяч шинелей, 571 тысячу гимнастерок, 416 тысяч шаровар и миллион пар сапог.
Зерно, мука, мясо, сухофрукты, вино, табак, лекарственные травы и настои – все это тоже шло на нужды армии и Черноморского флота.
Грузинские рыбаки в 1943 году выловили 30 тысяч центнеров рыбы. А ведь это был очень опасный промысел, с серьезным риском попасть под удар немецкой авиации, атаковавшей все суда подряд.
Промышленность Грузии успешно справилась с задачами военного времени.
В 1941 году добыча угля увеличилась по сравнению с 1940 годом на 6,5%, а в 1942 году – на 9% по сравнению с 1941 годом.
Возросла и добыча нефти. С целью максимального увеличения нефтедобычи трест "Грузнефть", параллельно с вводом в эксплуатацию новых буровых, возобновил эксплуатацию некоторых старых нефтяных скважин.
Зестафонский ферросплавный завод план 1941 года выполнил на 130,8%, превысив уровень 1940 года. В 1941 году этот завод впервые в СССР освоил электролитический способ производства металлургического марганца, потребляемого в производстве высококачественных специальных (броневых) сталей.
Сколько ветеранов Второй мировой войны в Грузии
В 1941-1942 годах в промышленности Грузии быстро развивалась "малая металлургия", т. е. выплавка сталей в плавильных цехах машиностроительных и других заводов.
Развернулись работы по разведке, исканию и добыче редких цветных металлов (золота, вольфрама, молибдена, мышьяка и др.) и различного минерального сырья. Возросла выработка электроэнергии.
Машиностроительные, станкостроительные и металлообрабатывающие заводы стали выпускать вооружение и боеприпасы. Химические и некоторые другие предприятия производили "начинку" для снарядов и бомб.
Перестройка работы сельского хозяйства Грузии на военный лад
Работа тружеников сельского хозяйства усложнялась тем, что война отвлекла из деревни трудоспособное население и средства производства (колхозники ушли на фронт, Советской Армии было передано большое количество тракторов, автомобилей, лошадей и обозов), резко сократилось снабжение сельского хозяйства машинами, инвентарем, горючим, запасными частями и минеральными удобрениями.
Памятники героям ВОВ в регионе Кахети в Восточной Грузии
Несмотря на это, в 1941-1942 годах в Грузии значительно увеличились посевные площади и производство зерновых культур. Площади под многолетними культурами были сохранены на уровне 1940 года, за исключением цитрусовых плантаций, которые понесли серьезный урон вследствие суровых морозов зимы 1941-1942 годов.
В 1940 году посевные площади всех культур составляли 906,9 тысячи гектаров, в 1941 году – 914,9 тысячи гектаров, а в 1942 году – 968 тысяч гектаров. Рост посевных площадей произошел в основном за счет увеличения посевов зерновых, бобовых и овощно-бахчевых культур, а также картофеля. Если в 1940 году зерновыми и бобовыми культурами было засеяно 757,8 тысячи гектаров, то в 1942 году посевные площади этих культур достигли 813,7 тысячи гектаров.
Грузия отдавала более половины своего производства армии и флоту, в 1942 году – 61%.
Численность населения Грузии:
По переписи на 17 января 1939 года: 3 540 023 человека
По переписи на 15 января 1959 года: 4 044 045 человек.
Всеобщая перепись населения была проведена не через 10 лет после 1939 года – в 1949 году, а через 20 лет – в 1959 году.
Вся информация собрана из открытых источников