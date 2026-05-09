Грузия и победа в Великой Отечественной войне

Без Грузии, без ее титанических усилий было бы просто невозможно остановить немецкое наступление на Кавказе 09.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-09T11:01+0400

Грузины оказались в числе тех, кто первым встретил удар фашистов:Все усилия для фронта – промышленность на новый лад!К примеру, Грузинская кинокопировальная фабрика перешла на выпуск авиалаков, Грузинский химкомбинат давал казеиновый клей и краски, текстильные предприятия – специальную ткань, а мебельные и фанерные фабрики – шпон и деревянные детали для самолетов.Перестройка экономики Грузии на военный лад оказалась очень тяжелой, так как до войны страна не выпускала ни оружие, ни боеприпасы, ни военную технику.Суконные фабрики переключились на выпуск серошинельного сукна, швейные фабрики — на шитье обмундирования (шинели, гимнастерки, брюки, телогрейки, ватные брюки, шапки-ушанки, белье и др.) для воинов Советской Армии и Флота; обувные фабрики изготовляли обувь, пояса и патронташи; шелкоткацкие фабрики выпускали парашютное полотно, консервные заводы освоили производство мясных консервов, концентратов, сушеных овощей и фруктов; стекольные заводы производили взрыватели из стекла; предприятия местной промышленности и промысловой кооперации изготовляли минометы, корпуса минометных снарядов и ручных гранат, автоматы, армейское обмундирование, повозки и упряжь, полевые кухни, подковы, скобы для блиндажей и много другой нужной фронту продукции.В 1942 году было сдано 418 тысяч шинелей, 372 тысячи гимнастерок, 274 тысячи шаровар, более миллиона пар сапог. В 1943 году Грузия поставила армии 558 тысяч шинелей, 571 тысячу гимнастерок, 416 тысяч шаровар и миллион пар сапог.Промышленность Грузии успешно справилась с задачами военного времени.Возросла и добыча нефти. С целью максимального увеличения нефтедобычи трест "Грузнефть", параллельно с вводом в эксплуатацию новых буровых, возобновил эксплуатацию некоторых старых нефтяных скважин.Зестафонский ферросплавный завод план 1941 года выполнил на 130,8%, превысив уровень 1940 года. В 1941 году этот завод впервые в СССР освоил электролитический способ производства металлургического марганца, потребляемого в производстве высококачественных специальных (броневых) сталей.В 1941-1942 годах в промышленности Грузии быстро развивалась "малая металлургия", т. е. выплавка сталей в плавильных цехах машиностроительных и других заводов.Развернулись работы по разведке, исканию и добыче редких цветных металлов (золота, вольфрама, молибдена, мышьяка и др.) и различного минерального сырья. Возросла выработка электроэнергии.Машиностроительные, станкостроительные и металлообрабатывающие заводы стали выпускать вооружение и боеприпасы. Химические и некоторые другие предприятия производили "начинку" для снарядов и бомб.Перестройка работы сельского хозяйства Грузии на военный ладРабота тружеников сельского хозяйства усложнялась тем, что война отвлекла из деревни трудоспособное население и средства производства (колхозники ушли на фронт, Советской Армии было передано большое количество тракторов, автомобилей, лошадей и обозов), резко сократилось снабжение сельского хозяйства машинами, инвентарем, горючим, запасными частями и минеральными удобрениями.Несмотря на это, в 1941-1942 годах в Грузии значительно увеличились посевные площади и производство зерновых культур. Площади под многолетними культурами были сохранены на уровне 1940 года, за исключением цитрусовых плантаций, которые понесли серьезный урон вследствие суровых морозов зимы 1941-1942 годов.В 1940 году посевные площади всех культур составляли 906,9 тысячи гектаров, в 1941 году – 914,9 тысячи гектаров, а в 1942 году – 968 тысяч гектаров. Рост посевных площадей произошел в основном за счет увеличения посевов зерновых, бобовых и овощно-бахчевых культур, а также картофеля. Если в 1940 году зерновыми и бобовыми культурами было засеяно 757,8 тысячи гектаров, то в 1942 году посевные площади этих культур достигли 813,7 тысячи гектаров.Грузия отдавала более половины своего производства армии и флоту, в 1942 году – 61%.Численность населения Грузии:Всеобщая перепись населения была проведена не через 10 лет после 1939 года – в 1949 году, а через 20 лет – в 1959 году.Вся информация собрана из открытых источниковПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

