Память о Великой Отечественной войне должна объединять народы – глава Секции интересов РФ

2026-05-09T12:21+0400

ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Память о Великой Отечественной войне не только может, но и должна оставаться объединяющим фактором для народов бывшего Советского Союза, заявил глава Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии Дмитрий Олисов.По его словам, День Победы является священной датой для всего многонационального советского народа и символизирует подвиг миллионов людей, которые совместными усилиями победили фашизм и восстановили мир."Каждая республика Советского Союза внесла свой неоценимый вклад в общее дело борьбы с фашизмом: от героизма на фронте до трудового подвига в тылу", – отметил Олисов.Дипломат напомнил, что с территории Грузинской ССР на фронт ушли около 700 тысяч человек, почти половина из которых не вернулась домой. Звания Героя Советского Союза были удостоены 167 уроженцев Грузии."Для всех нас символом является Знамя Победы, которое над поверженным рейхстагом водрузили русский и грузинский солдаты – Михаил Егоров и Мелитон Кантария. И подобное можно сказать про весь многонациональный народ Советского Союза. Вклад каждой республики был неоспоримым, без совместных усилий нам бы не удалось победить врага", – подчеркнул глава Секции.По его словам, память о войне необходимо сохранять и передавать следующим поколениям, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась.Сохранение памяти грузинских солдат в РоссииБольшая работа по сохранению военно-мемориальных объектов, где покоятся грузинские солдаты, проводится на территории России, сообщил глава Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии Дмитрий Олисов.По словам дипломата, деятельность отряда направлена на увековечение памяти грузинских бойцов, погибших в боях на территории России. В результате работы студентов-волонтеров удалось установить личности более 300 грузинских солдат и офицеров 414-й Грузинской Анапской Краснознаменной стрелковой дивизии, павших в феврале 1943 года в битве за Кавказ."В Черноерковском сельском поселении Краснодарского края 9 мая состоялась торжественная церемония открытия мемориальных плит с именами погибших", – отметил Олисов, выразив благодарность грузинским патриотическим организациям, поддержавшим данную инициативу.Молодое поколение помнитСреди молодого поколения в Грузии есть люди, которые бережно хранят память о героях Великой Отечественной войны и чтят общую историю народов бывшего СССР, отметил Олисов.В качестве примера дипломат привел молодую художницу Анну Марию Асоян, чья картина "Отец всех солдат" стала победителем российского IV Открытого творческого конкурса "Архитектура дипломатии" в номинации "Юный художник"."Мы гордимся талантливой молодежью, которая знает общую историю и чтит вклад всего советского народа в нашу общую Победу", – подчеркнул Олисов.Всего, по официальным данным, в Грузии зарегистрировано 46 ветеранов Великой Отечественной войны.Правительство Грузии в связи с празднованием Дня Победы над фашизмом выплатит ветеранам Второй мировой войны финансовую помощь в размере двух тысяч лари каждому. Что касается членов семей погибших, то они получат по тысяче лари.По данным Государственного департамента Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди героев – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

