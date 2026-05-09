Подростковая преступность в Грузии – последние данные
09.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-09T20:51+0400
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. В Грузии за совершение различных преступлений в январе-марте 2026 года были задержаны 187 человек в возрасте от 14 до 17 лет, говорится в материалах Национальной службы статистики. Из них 40% были задержаны в Тбилиси. На втором месте по числу подростков, совершивших преступления, – Аджария, на третьем – регион Имерети. Основная часть задержанных подростков обвиняется в воровстве, на втором месте – грабеж, на третьем – организация группового насилия и участие в нем. Кроме того, среди совершенных подростками преступлений – угрозы, нанесение вреда здоровью и наркопреступления.Между тем с 1 января по 1 апреля 2026 года пострадавшими от различных преступлений признали 381 подростка в возрасте до 18 лет. Основная часть из них – жертвы семейного насилия и избиений. В Грузии действует закон о защите несовершеннолетних, согласно которому упрощена процедура признания несовершеннолетнего жертвой уголовного преступления, а преступления против несовершеннолетних находятся под особым контролем. Что касается вопроса привлечения к ответственности, то он регулируется специальным законодательством и предполагает применение более мягких наказаний, нежели к совершеннолетним. А вот соучастие или вовлечение подростков в совершение преступления стало новым отягчающим обстоятельством для совершеннолетних преступников в Грузии и влечет увеличение для них сроков наказания. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
