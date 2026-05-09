Путин поздравил ветеранов и народ Грузии с Днем Победы

Российский президент пожелал ветеранам здоровья и долголетия, а народу Грузии – мира и процветания 09.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-09T08:30+0400

ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и народ Грузии с Днем Победы в Великой Отечественной войне.В документе отмечается, что добрые традиции дружбы и взаимопомощи, с давних времен связывающие наши народы, с честью выдержали испытания тех суровых военных лет. Сохранить это наследие для будущих поколений – наш общий нравственный долг."Искренне желаю уважаемым ветеранам доброго здоровья, благополучия и долголетия, а всем грузинским гражданам – мира и процветания", – говорится в обращении.По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди героев – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.Сейчас в Грузии в живых остались 46 ветеранов ВОВ, в прошлом году это число составляло 57.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

