"Современные аргонавты": Грузия на Венецианской биеннале 2026
09.05.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Грузинский национальный павильон открылся при поддержке Минкульта на 61-й Венецианской биеннале с проектом "Современные аргонавты – перекресток Грузии".Выставочный проект представлен 17 местными и зарубежными художниками. Куратором и комиссаром павильона является Шалва Хаханашвили."Современные аргонавты – перекресток Грузии" – это визуальные работы, выполненные с использованием современных техник, а также образцы традиционных форматов. Экспозиция разнообразна и включает живопись, фотографию, инсталляцию и мультимедийное искусство. Грузинский национальный павильон официально открыла министр культуры Тинатин Рухадзе. По ее словам, концептуальность и осмысление имеют огромное значение в современном искусстве. Поэтому для 61-й Венецианской биеннале Грузия выбрала концепцию представленного проекта. "Идея грузинского перекрестка и новых аргонавтов, темы, представленные здесь художниками, полностью отражают тематику биеннале. Мы долго готовились к этому важному событию. Венецианская биеннале – лучшая возможность показать миру наше современное искусство, которое является новой интерпретацией многовековых культурных традиций. Я благодарю всех, кто внес свой вклад в достойную презентацию Грузинского национального павильона", – сказала Рухадзе. На мероприятии присутствовали супруга президента Грузии Тамар Багратиони, посол Грузии в Итальянской Республике Тамар Лилуашвили и приглашенные гости. Венецианская биеннале проводится с 1895 года. Это одна из важнейших площадок в мире, объединяющая ведущих художников, кураторов и критиков из более чем 80 стран для популяризации искусства и содействия культурному обмену. 61-я Венецианская биеннале проходит в 2026 году с участием представителей из 99 стран. Темой главной выставки объявлена "В минорных тональностях". Дни открытых дверей для публики продлятся с 9 мая по 22 ноября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
