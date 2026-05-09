"Современные аргонавты": Грузия на Венецианской биеннале 2026
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaГрузия на 61-я Венецианской биеннале 2026
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Подписаться
Грузинский выставочный проект представлен 17 местными и зарубежными художниками
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Грузинский национальный павильон открылся при поддержке Минкульта на 61-й Венецианской биеннале с проектом "Современные аргонавты – перекресток Грузии".
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaГрузия на 61-я Венецианской биеннале 2026
Грузия на 61-я Венецианской биеннале 2026
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Выставочный проект представлен 17 местными и зарубежными художниками. Куратором и комиссаром павильона является Шалва Хаханашвили.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaГрузия на 61-я Венецианской биеннале 2026
Грузия на 61-я Венецианской биеннале 2026
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
"Современные аргонавты – перекресток Грузии" – это визуальные работы, выполненные с использованием современных техник, а также образцы традиционных форматов. Экспозиция разнообразна и включает живопись, фотографию, инсталляцию и мультимедийное искусство.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaГрузия на 61-я Венецианской биеннале 2026
Грузия на 61-я Венецианской биеннале 2026
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Грузинский национальный павильон официально открыла министр культуры Тинатин Рухадзе. По ее словам, концептуальность и осмысление имеют огромное значение в современном искусстве. Поэтому для 61-й Венецианской биеннале Грузия выбрала концепцию представленного проекта.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaГрузия на 61-я Венецианской биеннале 2026
Грузия на 61-я Венецианской биеннале 2026
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
"Идея грузинского перекрестка и новых аргонавтов, темы, представленные здесь художниками, полностью отражают тематику биеннале. Мы долго готовились к этому важному событию. Венецианская биеннале – лучшая возможность показать миру наше современное искусство, которое является новой интерпретацией многовековых культурных традиций. Я благодарю всех, кто внес свой вклад в достойную презентацию Грузинского национального павильона", – сказала Рухадзе.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaГрузия на 61-я Венецианской биеннале 2026
Грузия на 61-я Венецианской биеннале 2026
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
На мероприятии присутствовали супруга президента Грузии Тамар Багратиони, посол Грузии в Итальянской Республике Тамар Лилуашвили и приглашенные гости.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaГрузия на 61-я Венецианской биеннале 2026
Грузия на 61-я Венецианской биеннале 2026
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Венецианская биеннале проводится с 1895 года. Это одна из важнейших площадок в мире, объединяющая ведущих художников, кураторов и критиков из более чем 80 стран для популяризации искусства и содействия культурному обмену.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaГрузия на 61-я Венецианской биеннале 2026
Грузия на 61-я Венецианской биеннале 2026
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
61-я Венецианская биеннале проходит в 2026 году с участием представителей из 99 стран. Темой главной выставки объявлена "В минорных тональностях". Дни открытых дверей для публики продлятся с 9 мая по 22 ноября.