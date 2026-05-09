https://sputnik-georgia.ru/20260509/v-gruzii-poyavitsya-akademiya-diplomatii--podrobnosti-298514986.html

В Грузии появится Академия дипломатии – подробности

В Грузии появится Академия дипломатии – подробности

Sputnik Грузия

Со следующего года Академия дипломатии начнет работу и будет ведомственным образовательным учреждением 09.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-09T13:30+0400

2026-05-09T13:30+0400

2026-05-09T13:38+0400

грузия

новости

политика

мид грузии

ираклий кобахидзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23432/92/234329265_0:0:1498:844_1920x0_80_0_0_632afeb1c0b901ac3b0f6ba07bde2ab0.jpg

ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Новое высшее учебное заведение – Академия дипломатии – появится в Грузии с 2027 года, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. На сегодняшний день дипломатическое образование преподается в вузах Грузии на факультетах международных отношений. По его словам, причиной создания нового учебного заведения стало то, что соответствующие факультеты государственных и частных университетов по существу не обеспечивают передачу будущим дипломатам необходимых знаний и навыков. По его словам, со следующего года Академия дипломатии начнет работу и будет ведомственным образовательным учреждением. Правительство Грузии с 1 июля 2025 года упразднило Дипломатический учебный и исследовательский институт им. Левана Микеладзе, который обеспечивал повышение квалификации дипломатов, и перенесло его функции в МИД Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, мид грузии, ираклий кобахидзе