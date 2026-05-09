В Грузии появится Академия дипломатии – подробности
Со следующего года Академия дипломатии начнет работу и будет ведомственным образовательным учреждением 09.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-09T13:38+0400
13:30 09.05.2026 (обновлено: 13:38 09.05.2026)
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Новое высшее учебное заведение – Академия дипломатии – появится в Грузии с 2027 года, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
На сегодняшний день дипломатическое образование преподается в вузах Грузии на факультетах международных отношений.
"Академия дипломатии Грузии будет готовить высококвалифицированные кадры для дипломатической службы. Ведомственное подчинение будет способствовать обеспечению академией высокого качества обучения и исследований", – заявил Кобахидзе.
По его словам, причиной создания нового учебного заведения стало то, что соответствующие факультеты государственных и частных университетов по существу не обеспечивают передачу будущим дипломатам необходимых знаний и навыков.
По его словам, со следующего года Академия дипломатии начнет работу и будет ведомственным образовательным учреждением.
"Мы думаем, что Академия дипломатии Грузии со своим ведомственным подчинением успешно обеспечит выполнение очень важной функции. Наша задача – подготовить высококвалифицированные кадры для нашей дипломатической службы, что важно для дальнейшего укрепления внешнеполитических позиций страны", – отметил Кобахидзе.
Правительство Грузии с 1 июля 2025 года упразднило Дипломатический учебный и исследовательский институт им. Левана Микеладзе, который обеспечивал повышение квалификации дипломатов, и перенесло его функции в МИД Грузии.