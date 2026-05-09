Звонка Путина и Трампа не планируется, продление перемирия не обсуждалось – Кремль

Ранее помощник Путина Юрий Ушаков подтвердил, что Россия приняла предложение Трампа об установлении перемирия с 9 по 11 мая 09.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-09T15:25+0400

ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. В Кремле не подтвердили планов на новый телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом по итогам трехдневного перемирия на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, был краток. "Нет, сейчас нет таких планов", – сказал он.Песков также сообщил, что вопрос о возможном продлении режима тишины не обсуждался, а заявления Трампа на эту тему в Кремле не видели."Не видели (заявления – Sputnik). Перемирие сейчас 9, 10, 11 (мая – Sputnik), других разговоров не было", – добавил пресс-секретарь.Ранее помощник Путина Юрий Ушаков подтвердил, что Россия приняла предложение Трампа об установлении перемирия с 9 по 11 мая. Американский президент объявил о договоренности с обеими сторонами и впоследствии высказался в пользу продления режима тишины. Киев, в свою очередь, также заявил о готовности соблюдать перемирие и предложил обменяться пленными по формуле "тысяча на тысячу".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

