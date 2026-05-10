Басилашвили вышел в 1/16 турнира серии ATP Masters в Риме

Соперником Басилашвили в 1/16 финала римского турнира станет американец Брэндон Накашима

ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Грузинский теннисист Николоз Басилашвили победил шестую ракетку мира, 23-летнего американца Бена Шелтона, в трех сетах – 6:4, 6:7 (5:7), 6:4 в 1/32 финала турнира серии ATP Masters 1000 в Риме, и вышел в 1/16 финала. Басилашвили начал игру в высоком темпе, допустил меньше ошибок и убедительно выиграл первый сет. Во втором сете после обоюдных ошибок все решилось на тай-брейке. Что касается третьего сета, Басилашвили сделал решающий брейк во втором гейме и не упустил преимущества. Соперником Басилашвили в 1/16 финала престижного римского турнира станет Брэндон Накашима, представляющий США, матч состоится 11 мая. Басилашвили в настоящее время занимает 117 место в мировом рейтинге профессиональных теннисистов. Лучшим результатом 34-летнего грузинского теннисиста в мировом рейтинге было 16 место в 2018 году, а на его счету – пять побед на турнирах ATP высшей категории.

