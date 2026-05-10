https://sputnik-georgia.ru/20260510/basilashvili-vyshel-v-116-turnira-serii-atp-masters-v-rime-298553867.html
Басилашвили вышел в 1/16 турнира серии ATP Masters в Риме
Басилашвили вышел в 1/16 турнира серии ATP Masters в Риме
Sputnik Грузия
Соперником Басилашвили в 1/16 финала римского турнира станет американец Брэндон Накашима 10.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-10T12:14+0400
2026-05-10T12:14+0400
2026-05-10T12:14+0400
спорт
новости
в мире
грузия
рим
николоз басилашвили
atp
теннис
грузинские теннисисты на международных турнирах
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/01/251891207_0:245:2380:1584_1920x0_80_0_0_e204714d4549b1b8f130570b2a6b190f.jpg
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Грузинский теннисист Николоз Басилашвили победил шестую ракетку мира, 23-летнего американца Бена Шелтона, в трех сетах – 6:4, 6:7 (5:7), 6:4 в 1/32 финала турнира серии ATP Masters 1000 в Риме, и вышел в 1/16 финала. Басилашвили начал игру в высоком темпе, допустил меньше ошибок и убедительно выиграл первый сет. Во втором сете после обоюдных ошибок все решилось на тай-брейке. Что касается третьего сета, Басилашвили сделал решающий брейк во втором гейме и не упустил преимущества. Соперником Басилашвили в 1/16 финала престижного римского турнира станет Брэндон Накашима, представляющий США, матч состоится 11 мая. Басилашвили в настоящее время занимает 117 место в мировом рейтинге профессиональных теннисистов. Лучшим результатом 34-летнего грузинского теннисиста в мировом рейтинге было 16 место в 2018 году, а на его счету – пять побед на турнирах ATP высшей категории.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
рим
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/01/251891207_130:160:2267:1763_1920x0_80_0_0_791f1afaf0e04bcc1fb68118e0fda75b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, новости, в мире, грузия, рим, николоз басилашвили, atp, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах
спорт, новости, в мире, грузия, рим, николоз басилашвили, atp, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах
Басилашвили вышел в 1/16 турнира серии ATP Masters в Риме
Соперником Басилашвили в 1/16 финала римского турнира станет американец Брэндон Накашима
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Грузинский теннисист Николоз Басилашвили победил шестую ракетку мира, 23-летнего американца Бена Шелтона, в трех сетах – 6:4, 6:7 (5:7), 6:4 в 1/32 финала турнира серии ATP Masters 1000 в Риме, и вышел в 1/16 финала.
Басилашвили начал игру в высоком темпе, допустил меньше ошибок и убедительно выиграл первый сет. Во втором сете после обоюдных ошибок все решилось на тай-брейке. Что касается третьего сета, Басилашвили сделал решающий брейк во втором гейме и не упустил преимущества.
Соперником Басилашвили в 1/16 финала престижного римского турнира станет Брэндон Накашима, представляющий США, матч состоится 11 мая.
Басилашвили в настоящее время занимает 117 место в мировом рейтинге профессиональных теннисистов.
Лучшим результатом 34-летнего грузинского теннисиста в мировом рейтинге было 16 место в 2018 году, а на его счету – пять побед на турнирах ATP высшей категории.