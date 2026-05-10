"Динамо Арена" в Тбилиси станет больше – новая концепция реконструкции стадиона

Стадион "Динамо" построен в 1936 году и за 90 лет неоднократно реконструировался 10.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-10T20:16+0400

ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Тбилисский стадион "Динамо Арена", который носит имя легендарного грузинского нападающего Бориса Пайчадзе, планируют реконструировать – архитектурное бюро "Династия" представило новую концепцию реконструкции арены. Проект предусматривает увеличение вместимости стадиона до 70 тысяч зрителей, создание подземной парковки примерно на 800 автомобилей, а также развитие общественного пространства и коммерческой инфраструктуры вокруг объекта. Среди ключевых изменений – полный отказ от беговых дорожек и превращение арены в чисто футбольный стадион. Первый ярус трибун будет полностью перестроен с сохранением комфортного обзора, а крыша реконструирована так, чтобы все зрительские места находились под навесом. Также планируется: Концепция учитывает ограничения по площади участка и требования UEFA. Инициатором обсуждения проекта выступил президент футбольного клуба "Динамо" Тбилиси Роман Пипия. Стадион "Динамо" построен в 1936 году и за 90 лет неоднократно реконструировался. На сегодняшний день стадион вмещает до 55 тысяч зрителей.

