Грузия экспортировала овец почти на 7 миллионов долларов
Средняя экспортная цена одной овцы составила 175 долларов, что на 8,5% больше, чем годом ранее 10.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-10T16:35+0400
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. В первом квартале 2026 года из Грузии экспортировали 39,6 тысячи овец на сумму 6,9 млн долларов, сообщили в Минсельхозе. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта вырос на 94% – 19,2 тысячи голов, а стоимость – на 111% – 3,6 млн долларов. Средняя экспортная цена одной овцы составила 175 долларов, что на 8,5% больше, чем годом ранее. Главным экспортным рынком остается Саудовская Аравия – 19 578 голов. Также 8 190 овец экспортировано в Катар, 5 896 – в Ливию, 3 800 – в Кувейт.
Средняя экспортная цена одной овцы составила 175 долларов, что на 8,5% больше, чем годом ранее
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. В первом квартале 2026 года из Грузии экспортировали 39,6 тысячи овец на сумму 6,9 млн долларов, сообщили в Минсельхозе.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта вырос на 94% – 19,2 тысячи голов, а стоимость – на 111% – 3,6 млн долларов.
Средняя экспортная цена одной овцы составила 175 долларов, что на 8,5% больше, чем годом ранее.
Главным экспортным рынком остается Саудовская Аравия – 19 578 голов. Также 8 190 овец экспортировано в Катар, 5 896 – в Ливию, 3 800 – в Кувейт.