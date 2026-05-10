https://sputnik-georgia.ru/20260510/krupnuyu-partiyu-narkotikov-i-psikhotropnykh-veschestv-izyali-v-tbilisi-298558749.html
Крупную партию наркотиков и психотропных веществ изъяли в Тбилиси
Крупную партию наркотиков и психотропных веществ изъяли в Тбилиси
Sputnik Грузия
На основании постановления судьи полиция провела несколько контрольных закупок наркотиков у одного из задержанных 10.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-10T23:23+0400
2026-05-10T23:23+0400
2026-05-10T23:23+0400
грузия
происшествия
новости
наркопреступления в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23003/56/230035664_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_81596a5d86dfd9e6582daadc1f9fc7c6.jpg
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Сотрудники полиции Исани-Самгори за последние несколько дней задержали трех человек по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств и психотропных веществ в крупном и особо крупном размере, содействии сбыту, а также незаконном употреблении наркотиков без назначения врача, сообщили в пресс-службе ведомства. При обыске обвиняемых сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств крупные партии наркотиков, предназначенных для продажи: альфа-PVP, метадон, сушеная марихуана и психотропное вещество кетамин. На основании постановления судьи полиция провела несколько контрольных закупок наркотиков у одного из задержанных. Процесс закупок был тайно зафиксирован на аудио- и видеоносители. Двое из задержанных были судимы в прошлом. Им грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.одписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23003/56/230035664_214:0:1339:844_1920x0_80_0_0_233bb66e73063326a2cd51c9cccab42a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, наркопреступления в грузии
грузия, происшествия, новости, наркопреступления в грузии
Крупную партию наркотиков и психотропных веществ изъяли в Тбилиси
На основании постановления судьи полиция провела несколько контрольных закупок наркотиков у одного из задержанных
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Сотрудники полиции Исани-Самгори за последние несколько дней задержали трех человек по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств и психотропных веществ в крупном и особо крупном размере, содействии сбыту, а также незаконном употреблении наркотиков без назначения врача, сообщили в пресс-службе ведомства.
При обыске обвиняемых сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств крупные партии наркотиков, предназначенных для продажи: альфа-PVP, метадон, сушеная марихуана и психотропное вещество кетамин.
На основании постановления судьи полиция провела несколько контрольных закупок наркотиков у одного из задержанных. Процесс закупок был тайно зафиксирован на аудио- и видеоносители.
Двое из задержанных были судимы в прошлом. Им грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.