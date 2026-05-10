Крупную партию наркотиков и психотропных веществ изъяли в Тбилиси

На основании постановления судьи полиция провела несколько контрольных закупок наркотиков у одного из задержанных 10.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-10T23:23+0400

ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Сотрудники полиции Исани-Самгори за последние несколько дней задержали трех человек по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств и психотропных веществ в крупном и особо крупном размере, содействии сбыту, а также незаконном употреблении наркотиков без назначения врача, сообщили в пресс-службе ведомства. При обыске обвиняемых сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств крупные партии наркотиков, предназначенных для продажи: альфа-PVP, метадон, сушеная марихуана и психотропное вещество кетамин. На основании постановления судьи полиция провела несколько контрольных закупок наркотиков у одного из задержанных. Процесс закупок был тайно зафиксирован на аудио- и видеоносители. Двое из задержанных были судимы в прошлом. Им грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.одписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

