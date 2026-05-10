Митрополит Шио: Божья милость поможет избрать нового Католикоса-Патриарха всея Грузии

В расширенное собрание входят все члены Священного синода, два духовных лица и один мирянин от каждой епархии 10.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-10T21:09+0400

ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Молитва и божья милость помогут достойно провести собрание Грузинской православной церкви и выбрать нового Католикоса-Патриарха, сказал местоблюститель патриаршего престола, один из кандидатов, митрополит Сенаки и Чхороцку Шио во время воскресной проповеди. Расширенное собрание Грузинской православной церкви, на котором должны избрать Католикоса-Патриарха всея Грузии, состоится 11 мая. Он также напомнил об избрании Католикоса-Патриарха Илии II 49 лет назад и выразил надежду, что предстоящее собрание станет продолжением пути служения Богу, единству и миру. "Так пусть и завтрашний день станет знаком продолжения пути Католикоса-Патриарха Илии II. Это путь верности Православной Церкви, служения Богу, любви к людям, заботы о единстве, мире и единстве в Грузии, служения и бескорыстного служения. Да благословит, укрепит и объединит Господь всю Грузию", – сказал митрополит. Каждый участник расширенного собрания имеет право высказать свое мнение по поводу кандидатов в патриархи. Однако право избрания нового Католикоса-Патриарха принадлежит членам Священного синода. Избранным считается кандидат, который получит более половины голосов, то есть не менее 20. Священный синод Грузинской православной церкви 28 апреля выбрал трех кандидатов на патриарший престол: это местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио, митрополит Руис-Урбнисский Иов и митрополит Потийский и Хобский Григол. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.

