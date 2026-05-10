Папуашвили: Грузия намерена углубить связи со Словакией
21:05 10.05.2026 (обновлено: 21:37 10.05.2026)
© photo: Sputnik / StringerШалва Папуашвили на праздновании Дня независимости Грузии
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Тбилиси намерен углублять двусторонние парламентские отношения со словацкой стороной, а также укреплять сотрудничество в контексте европейской интеграции, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам.
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили находится в Словакии с официальным визитом.
"У нас есть возможность посетить Словакию в рамках официального визита. У меня состоится встреча со спикером парламента, а также с коллегами по словацкому парламенту. В первую очередь мы поговорим о двусторонних парламентских отношениях, которые мы хотим углубить как на уровне комитетов, так и посредством обмена опытом между группами дружбы", - заявил Папуашвили.
Он отметил, что в последнее время между двумя странами наблюдается активный обмен визитами на высоком уровне, напомнив, что недавно Словакию посетил и президент Грузии.
Папуашвили подчеркнул важность отношений с теми европейскими странами, которые, по его словам, проводят дружественную политику в отношении грузинского народа.
По его словам, что на фоне "пропаганды и агрессивной риторики" со стороны некоторых политически заинтересованных властей в Евросоюзе, друзья Грузии должны способствовать "внесению здравого смысла" в обсуждения, касающиеся страны.
"Мы отмечаем, что власти Словакии демонстрируют достаточно правильное отношение к грузинскому народу и Грузии. В этой связи важно наладить диалог со словацким правительством и парламентом, чтобы они могли донести до своих коллег правильный, здравый смысл, необходимый Европейскому союзу и, конечно же, грузино-европейским отношениям", — сказал Папуашвили.
В состав парламентской делегации во главе с председателем парламента входят: заместитель председателя парламента Илья Инджия, председатель Комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе, председатель Комитета по образованию, науке и делам молодежи Мариам Лашхи и заместитель председателя фракции "Грузинская мечта" Рима Берадзе.
Грузия – Словакия
Дипломатические отношения Грузия и Словакия установили в январе 1993 года. Посольство Грузии в Словакии открылось в 2006 году, а посольство Словакии в Грузии – в 2014 году.
В 2025 году правительство Грузии одобрило открытие почетного консульства Словакии в Кутаиси (регион Имерети). Почетное консульство будет покрывать АР Аджария, регионы Имерети, Гурия, Самегрело – Земо Сванети и Рача-Лечхуми – Квемо Сванети.