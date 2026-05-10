Sputnik Грузия
Папуашвили: Грузия намерена углубить связи со Словакией
Папуашвили: Грузия намерена углубить связи со Словакией
В последнее время между двумя странами наблюдается активный обмен визитами на высоком уровне, заявил спикер 10.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-10T21:05+0400
2026-05-10T21:37+0400
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Тбилиси намерен углублять двусторонние парламентские отношения со словацкой стороной, а также укреплять сотрудничество в контексте европейской интеграции, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили находится в Словакии с официальным визитом. Он отметил, что в последнее время между двумя странами наблюдается активный обмен визитами на высоком уровне, напомнив, что недавно Словакию посетил и президент Грузии. Папуашвили подчеркнул важность отношений с теми европейскими странами, которые, по его словам, проводят дружественную политику в отношении грузинского народа. По его словам, что на фоне "пропаганды и агрессивной риторики" со стороны некоторых политически заинтересованных властей в Евросоюзе, друзья Грузии должны способствовать "внесению здравого смысла" в обсуждения, касающиеся страны. В состав парламентской делегации во главе с председателем парламента входят: заместитель председателя парламента Илья Инджия, председатель Комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе, председатель Комитета по образованию, науке и делам молодежи Мариам Лашхи и заместитель председателя фракции "Грузинская мечта" Рима Берадзе. Грузия – Словакия Дипломатические отношения Грузия и Словакия установили в январе 1993 года. Посольство Грузии в Словакии открылось в 2006 году, а посольство Словакии в Грузии – в 2014 году. В 2025 году правительство Грузии одобрило открытие почетного консульства Словакии в Кутаиси (регион Имерети). Почетное консульство будет покрывать АР Аджария, регионы Имерети, Гурия, Самегрело – Земо Сванети и Рача-Лечхуми – Квемо Сванети.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
21:05 10.05.2026 (обновлено: 21:37 10.05.2026)
© photo: Sputnik / StringerШалва Папуашвили на праздновании Дня независимости Грузии
Шалва Папуашвили на праздновании Дня независимости Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 10.05.2026
© photo: Sputnik / Stringer
