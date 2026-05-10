Почему Грузия пока не закупает препарат для лечения больных дистрофией Дюшенна

Решение по таким лекарствам требует исключительно профессионального подхода и опоры на международный опыт, заявил министр 10.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-10T13:19+0400

ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Власти продолжают изучать эффективность и возможные риски препаратов для лечения мышечной дистрофии Дюшенна, а критика правительства по поводу отсутствия закупки препарата гивинстат носит политически и коммерчески предвзятый характер, заявил глава Минздрава Михаил Сарджвеладзе журналистам. Родители больных мышечной дистрофией Дюшенна проводят акции протеста у здания канцелярии правительства в Тбилиси с требованием ввезти в Грузию необходимые медикаменты. Минздрав готов закупить лекарство, но только после одобрения международных организаций. По словам министра, решение по таким лекарствам требует исключительно профессионального подхода и опоры на международный опыт, поскольку неточная информация может ввести общество и пациентов в заблуждение. "С этической и моральной точки зрения очень важно понимать, что безответственные заявления проблематичны. В случае с некоторыми политически предвзятыми врачами эта политическая предвзятость уже затмила даже профессиональное достоинство", — заявил Сарджвеладзе. Министр отметил, что Грузия собирает информацию и оценки ведущих мировых специалистов по препаратам для лечения заболевания. По его словам, ряд европейских стран пока не принял окончательного решения по использованию "Гивиностата". В частности, Швеция и Дания продолжают оценивать препарат, а Великобритания также пока не утвердила его применение. Глава Минздрава также сообщил, что Швеция изучает, насколько препарат "Ваморолон" эффективнее применяемого сегодня "Дефлазакорта", который используется и в Грузии. Мышечная дистрофия Дюшенна – это тяжелое генетическое заболевание, вызванное поломкой в гене, который отвечает за выработку белка дистрофина. В Грузии, по данным СМИ, мышечной дистрофией Дюшенна болеют около 100 человек. Болезнь проявляется почти исключительно у мальчиков в раннем детстве: сначала возникают трудности с бегом и подъемом по лестнице, а со временем слабость прогрессирует, затрагивая способность ходить, а также работу сердца и легких. На сегодняшний день полностью вылечить заболевание невозможно, однако современная медицина позволяет замедлить его развитие.

