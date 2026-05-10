https://sputnik-georgia.ru/20260510/polyanskiy-es-uzhe-ne-govorit-o-svoem-uchastii-v-peregovorakh-po-ukraine-298558588.html

Полянский: ЕС уже не говорит о своем участии в переговорах по Украине

Полянский: ЕС уже не говорит о своем участии в переговорах по Украине

Sputnik Грузия

Российская и украинская стороны в текущем году провели несколько раундов переговоров, представители Евросоюза в них участия не принимали 10.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-10T22:14+0400

2026-05-10T22:14+0400

2026-05-10T23:13+0400

политика

в мире

россия

украина

европа

москва

сергей лавров

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/02/283943050_0:55:3212:1862_1920x0_80_0_0_5a5a8665278edcc5e2f8c2c3b96a47f3.jpg

ТБИЛИСИ, 10 мая – Sputnik. Евросоюз на площадке ОБСЕ уже не говорит про свое участие в переговорах по Украине, об этом сообщил постпред России при организации Дмитрий Полянский.По словам дипломата, в высказываниях стран Евросоюза просматривается иллюзия, что они еще могут нанести российской стороне "стратегическое поражение". Полянский пояснил, что европейцы "воспряли духом" на фоне того, что решительных действий на поле боя с российская сторона не предпринимала.Ранее многие европейцы говорили о том, что они должны находиться за столом переговоров по украинской ситуации, а также что гарантии безопасности нужно обеспечить только вместе с Евросоюзом и что Россия должна "остановить войну"."Сейчас из последних выступлений это уже не следует", – подчеркнул Полянский.В феврале в российским МИД отмечали, что Европа находится в истерике, требуя от Москвы начала переговоров по Украине и своего участия в них.Это означает, что Европа хочет гарантировать безопасность до тех пор, пока киевский режим будет врагом Москвы и "будет продолжать войну с нами, которую хочет Евросоюз".В мае, июне и июле прошлого года Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. В ноябре по инициативе Украины переговоры на турецкой территории были приостановлены якобы из-за отсутствия "ощутимого прогресса".Переговорный процесс возобновился в 2026 году Абу-Даби, но уже в трехстороннем формате: в них приняли участие представители России, США и Украины. Представители Евросоюза в переговорах не участвовали.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

украина

европа

москва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, в мире, россия, украина, европа, москва, сергей лавров, обострение ситуации вокруг украины