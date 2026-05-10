Полянский: ЕС уже не говорит о своем участии в переговорах по Украине
Российская и украинская стороны в текущем году провели несколько раундов переговоров, представители Евросоюза в них участия не принимали
2026-05-10T22:14+0400
22:14 10.05.2026 (обновлено: 23:13 10.05.2026)
ТБИЛИСИ, 10 мая – Sputnik. Евросоюз на площадке ОБСЕ уже не говорит про свое участие в переговорах по Украине, об этом сообщил постпред России при организации Дмитрий Полянский.
По словам дипломата, в высказываниях стран Евросоюза просматривается иллюзия, что они еще могут нанести российской стороне "стратегическое поражение". Полянский пояснил, что европейцы "воспряли духом" на фоне того, что решительных действий на поле боя с российская сторона не предпринимала.
"Многие здесь теперь, ободрившись, пытаются представить ситуацию так, будто Украина побеждает, будто она переламывает ситуацию на фронте. Под это (Владимир) Зеленский, естественно, пытается мобилизовать как можно больше ресурсов", – заявил российский постпред агентству РИА Новости.
Ранее многие европейцы говорили о том, что они должны находиться за столом переговоров по украинской ситуации, а также что гарантии безопасности нужно обеспечить только вместе с Евросоюзом и что Россия должна "остановить войну".
"Сейчас из последних выступлений это уже не следует", – подчеркнул Полянский.
В феврале в российским МИД отмечали, что Европа находится в истерике, требуя от Москвы начала переговоров по Украине и своего участия в них.
Глава ведомства Сергей Лавров подчеркивал, что гарантии безопасности, которые Европа рассматривает в качестве приоритета урегулирования вокруг Украины, сформулированы конкретно против России.
Это означает, что Европа хочет гарантировать безопасность до тех пор, пока киевский режим будет врагом Москвы и "будет продолжать войну с нами, которую хочет Евросоюз".
В мае, июне и июле прошлого года Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. В ноябре по инициативе Украины переговоры на турецкой территории были приостановлены якобы из-за отсутствия "ощутимого прогресса".
Переговорный процесс возобновился в 2026 году Абу-Даби, но уже в трехстороннем формате: в них приняли участие представители России, США и Украины. Представители Евросоюза в переговорах не участвовали.