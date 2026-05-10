Путин назвал предпочтительную кандидатуру от Европы на переговорах с Россией
По мнению российского лидера, главной для возможного переговорщика с Москвой от Евросоюза должна быть способность не говорить гадостей о России 10.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-10T11:11+0400
ТБИЛИСИ, 10 мая – Sputnik. Москва готова вести переговоры с представителями Евросоюза, но с одним условием: переговорщиком должен быть европейский лидер, который не позволял себе оскорбительных высказываний в адрес России, об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам Дня Победы в Москве.
"Пусть европейцы сами выберут такого руководителя, которому доверяют и который не говорил в наш адрес всяких гадостей. Мы никогда не отказывались от диалога", – подчеркнул Путин в беседе с журналистами.
При этом, отвечая на вопрос о возможном собеседнике от Европы, российский лидер назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.
"Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной республики Германия господин Шредер", – отреагировал президент РФ на соответствующий вопрос журналиста.
Президент РФ также отметил, что в Европе постепенно начинают искать контакты с Россией, поскольку осознают: дальнейшая эскалация украинского конфликта обойдется им слишком дорого.
По его словам, на Западе есть умные политики, которые понимают суть происходящего. Глава государства выразил надежду, что такие силы со временем вернутся к власти или возьмут ее в свои руки при поддержке большинства европейских стран.