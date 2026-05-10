Путин назвал предпочтительную кандидатуру от Европы на переговорах с Россией

По мнению российского лидера, главной для возможного переговорщика с Москвой от Евросоюза должна быть способность не говорить гадостей о России 10.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-10T11:38+0400

ТБИЛИСИ, 10 мая – Sputnik. Москва готова вести переговоры с представителями Евросоюза, но с одним условием: переговорщиком должен быть европейский лидер, который не позволял себе оскорбительных высказываний в адрес России, об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам Дня Победы в Москве.При этом, отвечая на вопрос о возможном собеседнике от Европы, российский лидер назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера."Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной республики Германия господин Шредер", – отреагировал президент РФ на соответствующий вопрос журналиста.Президент РФ также отметил, что в Европе постепенно начинают искать контакты с Россией, поскольку осознают: дальнейшая эскалация украинского конфликта обойдется им слишком дорого.По его словам, на Западе есть умные политики, которые понимают суть происходящего. Глава государства выразил надежду, что такие силы со временем вернутся к власти или возьмут ее в свои руки при поддержке большинства европейских стран.

