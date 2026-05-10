Сколько грузов обработал крупнейший порт Грузии
За четыре месяца 2026 года были зафиксированы рекордные показатели как по обработанным контейнерам, так и по принятым контейнеровозам 10.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-10T09:01+0400
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Крупнейший морской порт Поти на западе Грузии обработал 212,129 TEU контейнеров в январе-апреле 2026 года, превысив аналогичные показатели 2025 года на 7,5%, говорится в сообщении медиаплатформы BMG. Морской порт Поти является крупнейшим портом в Грузии, обрабатывающим жидкости, сухие грузы, пассажирские паромы и 85% грузинских контейнерных перевозок. По информации APM Terminals Poti, в январе-апреле 2025 года объем обработанных портом контейнеров составил 197 315 TEU, а в 2024 – 172 501 TEU. За отчетный период выросло количество контейнеровозов в порту. С начала года APM Terminal Poti принял 131 контейнеровоз, за аналогичный период 2025 года – 107, а 2024 года – 101. По данным администрации порта, положительная динамика наблюдается также в направлении генеральных грузов. С начала 2026 года было переработано 125 800 тонн генеральных грузов, что превышает показатель 2025 года (118 045 тонн) и значительно превышает показатель 2024 года (68 001 тонна). За четыре месяца 2026 года были зафиксированы рекордные показатели как по обработанным контейнерам, так и по принятым контейнеровозам, что, по мнению администрации порта, еще раз подчеркивает растущую роль порта Поти в региональной логистической сети. Потийский порт сегодня Многоцелевое сооружение Потийского порта имеет 15 причалов общей длиной 2,9 тысячи метров, более 20 причальных кранов и 17 км железнодорожного пути. Он служит европейскими воротами для международной торговли в Грузии, Армении и Азербайджане, обеспечивает прямое паромное сообщение с черноморскими портами Украины, России и Болгарии и связан с национальной железнодорожной сетью, соединяющей все ключевые города Грузии. Международная компания APM Terminals, входящая в группу датского холдинга A.P. Moller-Maersk, владеет Потийским портом с 2011 года. С момента приобретения порта APM Terminals инвестировала более 80 миллионов долларов в модернизацию устаревшей портовой инфраструктуры и объектов обслуживания, включая строительство нового таможенного центра, а также новых железнодорожных и грузовых объектов. В мае 2013 года был открыт зерноперерабатывающий терминал мощностью 500 000 тонн в год, открывающий альтернативный маршрут для экспорта пшеницы из Центральной Азии в черноморский и средиземноморский регионы. За этим последовал новый внутренний контейнерный терминал в 2014 году.
