Sputnik Грузия
За первые три месяца жертвами аварий в Грузии стали 92 человека
За первые три месяца жертвами аварий в Грузии стали 92 человека
Самой распространенной причиной всех ДТП с тяжелыми последствиями является неправильное выполнение маневра поворота 10.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-10T10:06+0400
© photo: Sputnik / Stringer — Пасмурная погода в Тбилиси – набережная и автомобили на дороге, Метехская церковь
Самой распространенной причиной всех ДТП с тяжелыми последствиями является неправильное выполнение маневра поворота
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Число жертв в дорожно-транспортных происшествиях в Грузии в первом квартале 2026 года составило 92 человека, из них – четверо детей, говорится в материалах на сайте МВД.
По данным ведомства, в период с января по март 2026 года в стране произошло 664 аварии с тяжкими последствиями: в ДТП погибли 92 человека, пострадали 989. При этом наибольшее число аварий произошло в Тбилиси, Имерети, Квемо Картли и Аджарии – на эти регионы приходится 70% всех аварий в Грузии.
А вот по числу ДТП с большим процентом смертельных исходов лидирует регион Квемо Картли, где в 65 авариях погибли 20 и пострадали 97 человек.

Виды аварий

Самый распространенный вид аварий – столкновение с легковыми автомобилями. В 758 таких авариях в первом квартале 2026 года погибли 47 и пострадали 613 человек.
На втором месте – наезд на пешехода. За указанный период в таких авариях погибли 33 и пострадали 233 человека. На третьем – аварии с мотоциклами, в которых погибли 5 и пострадали 68 человек.
Опасными стали и самокаты в 14 авариях с участием электросамокатов погиб 1 человек и пострадали 16. Самыми частыми участниками аварий остаются легковые машины и мотоциклы. На общественный транспорт приходится лишь 1% всех аварий.

Причины аварий

Самой распространенной причиной всех ДТП с тяжелыми последствиями является неправильное выполнение маневра поворота, на втором месте – нарушение правил обгона или выезд на встречную полосу, а на третьем – несоблюдение дистанции.
В пятерку самых распространенных причин аварий также входят несоблюдение пешеходами правил дорожного движения и превышение скорости.
