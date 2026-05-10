Захарова: сколько ни спасай Европу, она самоорганизуется в концлагерь
Глава правительства Словакии в числе других иностранных лидеров принял участие в праздновании Дня Победы в Москве 10.05.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 10 мая – Sputnik. Европа из любой позиции самоорганизуется в концлагерь, сколько ее ни спасай, такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат прокомментировала слова канцлера Германии Фридриха Мерца, который ранее пообещал разговор премьер-министру Словакии Роберту Фицо за выбор Дня Победы в России вместо Дня Европы.
Как заявила Захарова, если бы ни победа советского народа, то никакого Дня Европы не было бы, а был бы только один сплошной концлагерь с газовыми камерами.
"Хотя сколько их ни спасай, они из любой позиции самоорганизуются в концлагерь", – подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.
Фицо в числе других иностранных лидеров принял участие в праздновании 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которое прошло в Москве.
Президент России Владимир Путин провел с ним переговоры. В ходе встречи Фицо передал российскому лидеру слова Владимира Зеленского о готовности ко встрече.
Глава словацкого правительства позже заявил, что почерпнул важные послания для европейских партнеров из реакции президента России на ситуацию на Украине.