https://sputnik-georgia.ru/20260511/analitiki-investkompanii-gruzii-povysili-prognoz-dlya-ekonomiki-strany-298559348.html

Аналитики инвесткомпании Грузии повысили прогноз для экономики страны

Аналитики инвесткомпании Грузии повысили прогноз для экономики страны

Sputnik Грузия

Аналитики пересмотрели прогноз инфляции на 2026 год, повысив показатель с 4,2 до 4,8% 11.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-11T11:58+0400

2026-05-11T11:58+0400

2026-05-11T11:58+0400

экономика

грузия

новости

ближний восток

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23578/97/235789775_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ec2108cb20c13ddbbc58a8fa5b84fe2a.jpg

ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Аналитики инвестиционной компании Galt & Taggart пересмотрели прогноз роста экономики Грузии в сторону увеличения с 6,0 до 7,0%, говорится в ежемесячном обзоре компании. По данным Национальной службы статистики "Сакстат", средний показатель реального роста ВВП в марте 2026 года составил 10,7%, а средний показатель реального роста экономики в январе-марте 2026 года составил 9,1%. Кроме того, аналитики пересмотрели прогноз инфляции на 2026 год, повысив показатель с 4,2 до 4,8%. По прогнозам Национального банка Грузии, рост экономики в 2026 году составит 5% по сравнению с показателем 2025 года. Кроме того, в конце апреля свой прогноз в сторону увеличения с 4,5 до 6,1% пересмотрели и аналитики компании TBC Capital. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,8%, в 2024 году – 9,7%, а в 2025 году – 7,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

ближний восток

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, ближний восток