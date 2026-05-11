Аналитики инвесткомпании Грузии повысили прогноз для экономики страны
Аналитики пересмотрели прогноз инфляции на 2026 год, повысив показатель с 4,2 до 4,8% 11.05.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Аналитики инвестиционной компании Galt & Taggart пересмотрели прогноз роста экономики Грузии в сторону увеличения с 6,0 до 7,0%, говорится в ежемесячном обзоре компании.
По данным Национальной службы статистики "Сакстат", средний показатель реального роста ВВП в марте 2026 года составил 10,7%, а средний показатель реального роста экономики в январе-марте 2026 года составил 9,1%.
"Экономика Грузии выросла на 10,7% в марте 2026 года, в результате чего рост в первом квартале 2026 года составил 9,1%. Влияние конфликта на Ближнем Востоке по-прежнему сосредоточено в секторе гостиничного бизнеса, в то время как другие секторы ускоряют рост. Мы повышаем наш прогноз ВВП на 2026 год до 7,0% (с 6,0%)", – говорится в сообщении.
Кроме того, аналитики пересмотрели прогноз инфляции на 2026 год, повысив показатель с 4,2 до 4,8%.
"Поскольку мировые цены на нефть нормализуются медленнее, инфляция в марте 2026 года снизилась до 4,3% в основном за счет базового эффекта", – сказано в сообщении.
По прогнозам Национального банка Грузии, рост экономики в 2026 году составит 5% по сравнению с показателем 2025 года.
Кроме того, в конце апреля свой прогноз в сторону увеличения с 4,5 до 6,1% пересмотрели и аналитики компании TBC Capital.
Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,8%, в 2024 году – 9,7%, а в 2025 году – 7,5%.