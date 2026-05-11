Арно Хидирбегишвили: Украина согласна забрать Саакашвили из грузинской политики
Главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили в интервью Sputnik Грузия заявил, что "первым вопросом, который поднял Зеленский в разговоре с Кобахидзе, было... 11.05.2026, Sputnik Грузия
Встреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с де-факто президентом Украины Владимиром Зеленским 5 мая в Ереване, в рамках 8-го саммита Европейского политического сообщества (EPC), проходила в присутствии министров иностранных дел обеих стран, и её содержание, по взаимной договорённости сторон, осталось строго конфиденциальным. Предположение Хидирбегишвили оправдалось: 4 дня спустя, 9 мая, советник главы Администрации "президента" Украины Михаил Подоляк в интервью грузинскому оппозиционному телеканалу "Пирвели" заявил: "Мы хотим, чтобы Саакашвили вернулся в Украину или, возможно, было найдено промежуточное решение — отправить его в какую-нибудь нейтральную страну, где он пройдёт длительное лечение. Это важно для нас, потому что Саакашвили — гражданин Украины". Поэтому мы вновь позвонили Арно Хидирбегишвили, чтобы спросить – на чём основывался его прогноз, о чём не было информации ни в одном СМИ? Хидирбегишвили: Главной целью поездки Кобахидзе в Ереван была встреча с Зеленским, которая состоялась, хоть и длилась недолго. Подоляк раскрыл её содержание оппозиционному телеканалу, чтобы перестраховаться – Зеленский хочет быть уверен, что его предложение дошло до Бидзины Иванишвили - до политического лидера правящей партии, который единственный принимает кардинальные решения в Грузии. Причём - правильно доложили суть сделки, как бы сказал Трамп, потому что украинская сторона тоже заинтересована договориться. — А в чём заключается предмет договора между Украиной и Грузией? — Как я заявил в интервью вашему агентству, три республики Южного Кавказа не так давно договорились и уже начали действовать согласованно по главным вопросам, касающимся их национальных интересов. В первую очередь, как вы уже догадались, это вопросы логистики, транспортных и энергетических коммуникаций – "Серединный путь" и магистральные трубопроводы из Азербайджана в Европу. Однако Армения и Азербайджан всегда поддерживали дружеские и партнёрские отношения с Украиной, с Зеленским – в отличие от Грузии. Поэтому в Тбилиси, чтобы не вносить диссонанс в кавказское трио, решили забыть про прошлые обиды и помириться с Украиной, что принесёт ей дополнительную экономическую прибыль. Экономическая составляющая, конечно, важна и для Украины, но главное – в том, что на этапе, когда скоро придётся завершать конфликт, Зеленский хочет придать киевской власти наиболее "солидное лицо", чтобы договориться с Путиным на более выгодных условиях и "купить себе путёвку" в завтрашний день, когда после войны встанет вопрос выборов на Украине. А имея со всеми дружеские отношения, в том числе - с тремя республиками Южного Кавказа, Зеленский становится фигурой, которую просто так с шахматной доски не смахнёшь. Но у Грузии есть ещё один интерес, ещё одно условие, на которое прозрачно намекает Подоляк. Смотрите, что он заявил в интервью оппозиционной телекомпании "Пирвели" (оппозиционной, чтобы его интервью без сокращений и точно вышло в грузинский телеэфир, иначе проправительственные телекомпании могли скрыть его от Иванишвили, вырезать главное): "Существовала информационная напряжённость, я имею в виду определенные заявления, в том числе с грузинской стороны. Я понимаю причину этого, но желательно найти возможность для разговора, и разговора уважительного; мы заинтересованы в углублении партнёрских отношений с нашими партнёрами, а логистические и тематические вопросы уже являются предметом дополнительного обсуждения. Исходя из гуманитарных мотивов, исходя из исторической перспективы, мы хотим, чтобы Саакашвили вернулся в Украину или, возможно, было найдено промежуточное решение — отправить его в какую-нибудь нейтральную страну, где он пройдёт длительное лечение. Это важно для нас, потому что Саакашвили — гражданин Украины. Его заключение — это не проблема Грузии, это проблема Российской Федерации, личная проблема Путина, который отличается большой агрессией по отношению к своим оппонентам и ищет возможности создать им жизненные трудности. Саакашвили столкнулся именно с этим вопросом. Для Грузии как суверенного государства репутационно важно, чтобы Саакашвили покинул пенитенциарное учреждение, вернулся в Украину или был отправлен в третью страну, и уже без этой проблемы Грузия продолжит выстраивать двусторонние и многосторонние отношения. Тут же хочу сказать, что шаг по освобождению Саакашвили будет способствовать потеплению отношений не только с Украиной, но и с другими европейскими странами". Перевожу слова Подоляка на простой язык: "Да, мы с Грузией, конечно, поругались – сначала мы не выдавали грузинской прокуратуре Саакашвили и назначали на высокие госдолжности, потом назвали грузинскую власть аморальной за то, что грузинская армия не включилась в войну с Россией на нашей стороне и Грузия не присоединилась к экономическим санкциям против России. Затем мы отозвали украинского посла, однако и Тбилиси не скупился на критику в адрес Киева! Но кто прошлое помянет – тому глаз вон, надо начать с нуля и договориться, чтобы не терять экономическую прибыль, когда идут полным ходом соглашения по транспорту и энергетике транзитом через Грузию. Война, рано или поздно, закончится, почему исторически грузины и украинцы должны быть в ссоре из-за России?! Мы признаём, что Грузия не виновна - в деле Саакашвили виновата Россия, поэтому Грузии ни за что извиняться не надо. И если Грузия отпустит Саакашвили, она подтвердит свою европейскую репутацию и Украина потребует у Брюсселя сменить гнев на милость и перезагрузить отношения с действующей грузинской властью. Даём слово, что мы заберём Саакашвили на Украину и ОН НЕ ОСТАНЕТСЯ В ГРУЗИИ или отправим НА ДЛИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В ДРУГУЮ СТРАНУ и он не вернётся в грузинскую политику, а "Грузинская мечта", лишившись главного оппонента в лице его экс-правящей партии "Единое национальное движение", выиграет внеочередные или очередные парламентские выборы. В обмен Грузия должна стать дружественной Украине страной и экономическим партнёром, как Армения и Азербайджан".
