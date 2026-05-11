Басилашвили вышел в 1/8 турнира серии ATP Masters 1000 в Риме
Следующим соперником Басилашвили станет 14-я ракетка мира, россиянин Андрей Рублев
2026-05-11T22:44+0400
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Грузинский теннисист Николоз Басилашвили победил 32-ю ракетку мира, американца Брэндона Накашиму, в двух сетах (7:6 (7:5) и 6:4) турнира ATP Masters 1000 в Риме и вышел в 1/8 финала. Встреча продлилась почти два часа. В первом сете на тай-брейке Басилашвили перехватил три подачи соперника, что оказалось решающим. Во втором сете грузин сделал решающий брейк при счете 5:4. Следующим соперником Басилашвили на престижном римском турнире станет 14-я ракетка мира, россиянин Андрей Рублев. Матч состоится 13 мая. Басилашвили в настоящее время занимает 117-е место в мировом рейтинге профессиональных теннисистов. Лучшим результатом 34-летнего грузинского теннисиста в мировом рейтинге было 16 место в 2018 году, а на его счету – пять побед на турнирах ATP высшей категории.
