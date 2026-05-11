Грузия и Словакия усиливают парламентское сотрудничество и диалог по ЕС
Грузия твердо стоит на стороне национального суверенитета, народной демократии и верховенства права, заявил Папуашвили 11.05.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 11 мая – Sputnik. Евроинтеграция, развитие двустороннего сотрудничества и обмен опытом в ключевых сферах стали главными темами встречи спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили со своим словацким коллегой Рихардом Раши. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили вместе с делегацией находится в Словакии с официальным визитом. Он отправился в Братиславу 10 мая. Он отметил, что подлинные европейские ценности, включая сохранение национальной идентичности, традиционных семейных ценностей и нашего христианского наследия, являются нашими руководящими принципами на пути к интеграции в ЕС. "Мы договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества, особенно на парламентском уровне, где диалог и обмен опытом играют решающую роль в достижении наших общих целей. Мы всецело поддерживаем активные парламентские связи, парламентские администрации, дружбу между группами и отраслевыми комитетами", – сказал Папуашвили. По его словам, на встрече обсудили вызовы в отношениях Грузии и ЕС, а также приверженность грузинских властей конструктивному диалогу. Как отметил спикер парламента Грузии, сотрудничество между странами направлено на снижение региональной напряженности, предотвращение ненужных войн и обеспечение мира и стабильности. В свою очередь Рихард Раши подчеркнул, что Словакия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ. Он отметил, что Грузия является одним из важнейших транспортных узлов страны. "Грузия – важный и стратегический транспортный маршрут. Возможно, мы не до конца осознаем, что нам нужны конкретные места, откуда мы будем получать энергоресурсы, что очень важно. В то же время нам необходим безопасный транспортный маршрут", – заявил Раши. Отношения Грузии и Словакии Дипломатические отношения Грузия и Словакия установили в январе 1993 года. Посольство Грузии в Словакии открылось в 2006 году, а посольство Словакии в Грузии – в 2014 году. После парламентских выборов 2024 года правительство "Грузинской мечты" активно ищет сторонников в Европейском союзе, чтобы получить хотя бы частичную поддержку от некоторых европейских правительств на фоне продолжающегося геополитического противостояния между официальным Тбилиси и представителями Брюсселя, которые обвиняют власти Грузии в отступлении от демократии. В этом контексте геополитическое партнерство с действующим правительством премьер-министра Словакии Роберта Фицо особенно важно для Грузии. В 2025 году правительство Грузии одобрило открытие почетного консульства Словакии в Кутаиси (регион Имерети). Почетное консульство будет покрывать Аджарию, регионы Имерети, Гурия, Самегрело – Земо Сванети и Рача-Лечхуми – Квемо Сванети.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
