Интронизация новоизбранного Католикоса-Патриарха состоится 12 мая

Интронизация состоится в кафедральном патриаршем соборе Светицховели во Мцхета 11.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-11T16:23+0400

ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Интронизация новоизбранного 142-го Католикоса-Патриарха всея Грузии Шио III состоится 12 мая в День памяти Андрея Первозванного. Священный синод Грузинской православной церкви 11 мая избрал местоблюстителя патриаршего престола, митрополита Шио новым Католикосом-Патриархом всея Грузии. За митрополита Шио проголосовали 22 архиерея, митрополит Руис-Урбнисский Иов получил девять голосов, митрополит Потийский и Хобский Григол – семь голосов. Интронизация состоится в кафедральном патриаршем соборе Светицховели во Мцхета. Служба начнется утром в 10:00. В расширенном собрании приняли участие все члены Священного синода – 39 архиереев. Каждую из 47 епархий представляли по три делегата – два духовных лица и один мирянин, только от Мцхета-Тбилисской епархии в собрании участвует столько представителей, сколько от всех остальных епархий, вместе взятых. В кафедральном соборе Самеба утром в понедельник собрались около 1 200 делегатов со всей страны. Вход в Самеба осуществлялся по специальным пропускам, а присутствовать во дворе мог любой желающий. Регистрация делегатов началась в 10:00 и продлилась до 12:00, после чего началось голосование. Начало и объявление результатов показали в прямом эфире, а сам подсчет голосов пошел закрыто от прессы. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.

