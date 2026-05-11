https://sputnik-georgia.ru/20260511/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni---prognoz-sinoptikov-298569942.html
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков
Sputnik Грузия
Грузию в ближайшие дни ждет жара на фоне дождей 11.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-11T12:59+0400
2026-05-11T12:59+0400
2026-05-11T13:33+0400
погода
грузия
новости
восточная грузия
западная грузия
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/0f/293770583_0:0:3127:1759_1920x0_80_0_0_581dda839f17e8d66e4222c5d6b20dbd.jpg
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Кратковременные дожди и грозы на фоне жары ожидаются в ближайшие дни на большей части территории Грузии, сообщили в национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси 12-13 мая ожидаются кратковременные дожди с грозами, а 14 мая осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +24...+26 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) 12-13 мая ожидаются кратковременные дожди и грозы, а 14 мая будет облачно. Дневная температура воздуха составит +22...+24 градуса. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) 12-13 мая ожидаются кратковременные дожди и грозы, а 14 мая будет облачно. Дневная температура воздуха составит +24...+26 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) 12-13 мая ожидаются кратковременные дожди и грозы, а 14 мая будет преимущественно сухая погода. Погода будет хорошая. Дневная температура воздуха составит +21...+23 градуса. Днем ожидается кратковременный дождь и грозы. В высокогорных районах Западной Грузии (Местия, Бахмаро) 12-13 мая ожидаются кратковременные дожди и грозы, а 14 мая – преимущественно сухая погода. Днем температура воздуха составит +19...+21 градус. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем температура воздуха составит +24...+26 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплистскаро) ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем температура воздуха составит +25...+27 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ожидаются грозы. Дневная температура воздуха составит +21...+23 градуса. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидаются кратковременные дожди и грозы. Дневная температура воздуха составит +15...+17 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
восточная грузия
западная грузия
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/0f/293770583_432:0:3127:2021_1920x0_80_0_0_59cbeed5931b946aa21de585f0de5f37.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
погода, грузия, новости, восточная грузия, западная грузия, тбилиси
погода, грузия, новости, восточная грузия, западная грузия, тбилиси
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков
12:59 11.05.2026 (обновлено: 13:33 11.05.2026)
Грузию в ближайшие дни ждет жара на фоне дождей
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Кратковременные дожди и грозы на фоне жары ожидаются в ближайшие дни на большей части территории Грузии, сообщили в национальном агентстве окружающей среды.
В Тбилиси 12-13 мая ожидаются кратковременные дожди с грозами, а 14 мая осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +24...+26 градусов.
В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) 12-13 мая ожидаются кратковременные дожди и грозы, а 14 мая будет облачно. Дневная температура воздуха составит +22...+24 градуса.
В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) 12-13 мая ожидаются кратковременные дожди и грозы, а 14 мая будет облачно. Дневная температура воздуха составит +24...+26 градусов.
В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) 12-13 мая ожидаются кратковременные дожди и грозы, а 14 мая будет преимущественно сухая погода. Погода будет хорошая. Дневная температура воздуха составит +21...+23 градуса. Днем ожидается кратковременный дождь и грозы.
В высокогорных районах Западной Грузии (Местия, Бахмаро) 12-13 мая ожидаются кратковременные дожди и грозы, а 14 мая – преимущественно сухая погода. Днем температура воздуха составит +19...+21 градус.
В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем температура воздуха составит +24...+26 градусов.
В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплистскаро) ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем температура воздуха составит +25...+27 градусов.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ожидаются грозы. Дневная температура воздуха составит +21...+23 градуса.
В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидаются кратковременные дожди и грозы. Дневная температура воздуха составит +15...+17 градусов.