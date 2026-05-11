Кобахидзе надеется, что новый патриарх Грузии продолжит путь Илии II
Священный синод Грузинской православной церкви 11 мая избрал митрополита Шио (Муджири) новым Католикосом-Патриархом всея Грузии 11.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-11T18:51+0400
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил митрополита Шио с избранием Католикосом-патриархом Всея Грузии, выразив надежду, что тот продолжит духовное наследие, созданное Илией II.
Священный синод Грузинской православной церкви 11 мая избрал Местоблюстителя Патриаршего престола, митрополита Шио (Муджири) новым Католикосом-Патриархом всея Грузии. За него проголосовали 22 архиерея, митрополит Руис-Урбнисский Иов получил девять голосов, митрополит Потийский и Хобский Григол – семь голосов.
"Ваше Святейшество и Блаженство Шио III, с величайшим уважением поздравляю Вас с избранием на эту исключительно почетную и крайне ответственную миссию. Мы верим, что Вы достойно продолжите великое духовное наследие, которое на протяжении десятилетий с особой мудростью и любовью создавал наш Святейший и Блаженнейший Патриарх Илия II", – заявил Кобахидзе.
По словам премьера, Матерь-Церковь всегда была незыблемой опорой грузинской государственности и духовной твердости народа.
"Именно православная вера сохранила для нас те вечные ценности, благодаря которым наша страна дошла до сегодняшнего дня. Верю, что Ваше пастырское служение будет служить мирному, единому и сильному будущему нашей родины", – заявил премьер.
Митрополита Шио поздравил и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили с супругой.
Как говорится в заявлении Иванишвили, служение церкви и стране в то время, когда общество особенно нуждается в духовной стойкости, единстве и мире, является огромной исторической ответственностью.
"С сегодняшнего дня на Вас возложена почетная и вместе с тем ответственная миссия возглавить нашу Матерь-Церковь и стать духовным отцом каждого православного грузина, всего народа и духовенства. Ваше Святейшество, величайшая историческая ответственность – служить церкви и стране в то время, когда обществу особенно необходимы духовная стойкость, единство и мир", – говорится в заявлении.
Как отметил Иванишвили, эта ответственность становится еще более значимой с учетом того, что Шио продолжает путь Католикоса-Патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илии II, который на протяжении полувека достойно вел грузинский народ и страну через сложный и полный потрясений период.
"Мы верим, что Ваша деятельность станет основой мира, взаимной поддержки и национального единства, а также еще больше укрепит многовековые традиции и ценности Грузинской церкви, на которых основана наша национальная идентичность", – сказано в заявлении.
Интронизация новоизбранного 142-го Католикоса-Патриарха всея Грузии Шио III состоится 12 мая в День памяти Андрея Первозванного в кафедральном патриаршем соборе Светицховели во Мцхета.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.