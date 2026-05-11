Минобороны РФ: Киев 23 802 раза нарушил режим перемирия

Оборонное ведомство России в очередной сводке сообщило, что российские войска продолжают строго соблюдать перемирие в зоне СВО 11.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-11T18:56+0400

ТБИЛИСИ, 11 мая – Sputnik. Российские военные в зоне проведения СВО остаются на ранее занятых позициях и строго соблюдают режим прекращения огня, сообщило Министерство обороны РФ.При этом зафиксировано 23 802 нарушения перемирия со стороны Киева. "За истекшие сутки ВСУ предприняли 12 попыток атак и совершили 767 обстрелов позиций наших войск из реактивных систем залпового огня, артиллерийских орудий и минометов. Нанесли 6905 ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов", – сказано в сообщении Минобороны.Ответные удары группировки армии РФ "Запад" принесли украинской стороне следующие потери: более 90 человек, две боевые бронемашины, два десятка автомашин и три артиллерийских орудия.На другом направлении ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии в результате ответных ударов российских военных из "Севера"."Южная" группировка российской армии в зоне СВО отразила три атаки штурмовых групп противника в ДНР. При этом украинская сторона потеряла там более 70 человек, шесть броневиков, 15 автомашин и два артиллерийских орудия.Подразделения группировки российских войск "Днепр" ответным огнем ликвидировали до 45 военнослужащих украинской армии, а также 17 автомобилей и одно орудие.При этом армия РФ не использовала авиацию и дроны для ответных ударов. В то же время ПВО сбила 85 беспилотников самолетного типа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

