Минобороны РФ: Киев 23 802 раза нарушил режим перемирия
13:27 11.05.2026 (обновлено: 18:56 11.05.2026)
© photo: Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПункт воздушного наблюдения 169-й мотострелковой бригады на Краснолиманском направлении
Оборонное ведомство России в очередной сводке сообщило, что российские войска продолжают строго соблюдать перемирие в зоне СВО
ТБИЛИСИ, 11 мая – Sputnik. Российские военные в зоне проведения СВО остаются на ранее занятых позициях и строго соблюдают режим прекращения огня, сообщило Министерство обороны РФ.
При этом зафиксировано 23 802 нарушения перемирия со стороны Киева.
"За истекшие сутки ВСУ предприняли 12 попыток атак и совершили 767 обстрелов позиций наших войск из реактивных систем залпового огня, артиллерийских орудий и минометов. Нанесли 6905 ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов", – сказано в сообщении Минобороны.
Армия РФ зеркально реагировала на эти действия. Например, группировка российских войск "Восток" ответила на действия противника. В результате украинская сторона понесла потери – свыше 320 военнослужащих. Также были поражены украинская боевая бронемашина и четыре автомобиля.
Ответные удары группировки армии РФ "Запад" принесли украинской стороне следующие потери: более 90 человек, две боевые бронемашины, два десятка автомашин и три артиллерийских орудия.
На другом направлении ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии в результате ответных ударов российских военных из "Севера".
"Южная" группировка российской армии в зоне СВО отразила три атаки штурмовых групп противника в ДНР. При этом украинская сторона потеряла там более 70 человек, шесть броневиков, 15 автомашин и два артиллерийских орудия.
Группировка "Центр", в свою очередь, отбила девять атак украинских штурмовых групп. ВСУ потеряли на данном направлении свыше 305 военнослужащих, шесть броневиков, 13 автомобилей и два артиллерийских орудия.
Подразделения группировки российских войск "Днепр" ответным огнем ликвидировали до 45 военнослужащих украинской армии, а также 17 автомобилей и одно орудие.
При этом армия РФ не использовала авиацию и дроны для ответных ударов. В то же время ПВО сбила 85 беспилотников самолетного типа.