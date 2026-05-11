Неповиновение полиции в Грузии: скольких привлекли?

Наибольшее число нарушений фиксируется в Тбилиси, Аджарии и регионе Шида Картли 11.05.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 11 мая – Sputnik. Полиция привлекла к административной ответственности 784 человека в период с 1 января года по 20 апреля 2026 года за неподчинение или невыполнение законного требования сотрудника полиции, находящегося при исполнении служебных обязанностей. С октября 2025 года неподчинение или невыполнение законного требования сотрудника полиции, находящегося при исполнении служебных обязанностей, является также одной из причин выдворения иностранных граждан из Грузии. По данным МВД, в период с 1 января по 20 апреля 2026 года всего было зафиксирован 1 021 случай неподчинения полиции или невыполнения ее требований и привлечено к ответственности 29 женщин и 755 мужчин. Из общего числа привлеченных к административной ответственности – 11 несовершеннолетних. Наибольшее число нарушений, по данным МВД, фиксируется в Тбилиси, Аджарской АР и в регионе Шида Картли. Согласно действующей норме Кодекса административных нарушений, неподчинение законному требованию сотрудника полиции или его невыполнение караются штрафом в размере 5 тысяч лари либо административным арестом на срок до 60 дней. Повторное подобное действие является уголовным преступлением.

