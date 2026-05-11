Нет плана – Ананидзе об анонсированной оппозицией акции 26 мая
Председатель Верховного совета Аджарии считает, что "альянс оппозиции" уже готовится обвинить избирателей в провале собственной политической деятельности 11.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-11T17:53+0400
ТБИЛИСИ, 11 мая – Sputnik. Оппозиция, анонсировавшая акцию протеста в Тбилиси 26 мая, не имеет плана и пытается переложить ответственность на народ, а будущий политический провал свалить на своих избирателей, заявил председатель Верховного Совета Аджарии Цотне Ананидзе. Ананидзе прокомментировал заявление одного из лидеров "Коалиции за перемены" Ники Гварамия, который призвал сторонников выйти на акцию протеста 26 мая, в День независимости Грузии. В своем обращении Гварамия сказал: "26 мая на Руставели нас должно быть много, чтобы решить, каким путем мы вернем нашу родину, решить вместе и осуществить это вместе!"Другие представители оппозиционного спектра не поддержали инициативу альянса, назвав это очередной безуспешной инициативой."Альянс оппозиции" Девять оппозиционных партий в марте заявили о формировании альянса и о начале двухмесячной национальной мобилизационной кампании, которая должна завершиться масштабной акцией в Тбилиси 26 мая, в День независимости.В состав "Альянса оппозиции" вошли "Ахали", "Гирчи", "Дроа", "Европейская Грузия" "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Федералисты", "Национал-демократическая партия" и "Площадь Свободы". По словам учредителей, цель альянса – прекращение "автократического режима", восстановление евроатлантического курса Грузии, а также обеспечение демократического управления, безопасности и благополучия граждан. В свою очередь, в "Грузинской мечте" считают, что "Единое национальное движение", вокруг которого и сформирован альянс, фактически продолжает действовать в прежнем виде и работает против интересов Грузии. Власти называют эти силы "радикальной оппозицией" и "коллективным Нацдвижением", обвиняя их, а также часть неправительственных организаций, в продвижении интересов иностранных государств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
