https://sputnik-georgia.ru/20260511/novyy-katolikos-patriarkh-vseya-gruzii-svoe-izbranie-prinimayu-so-smireniem-i-upovaniem-298573886.html

Новый Католикос-Патриарх всея Грузии: свое избрание принимаю со смирением и упованием

Новый Католикос-Патриарх всея Грузии: свое избрание принимаю со смирением и упованием

Sputnik Грузия

Интронизация новоизбранного 142-го Католикоса-Патриарха всея Грузии Шио III состоится 12 мая в День памяти Андрея Первозванного 11.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-11T16:50+0400

2026-05-11T16:50+0400

2026-05-11T17:15+0400

грузия

новости

общество

грузинская православная церковь

священный синод

католикос-патриарх всея грузии шио iii

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/17/284437605_0:0:1315:741_1920x0_80_0_0_2533bd24880dbcd7397169821d5c0e23.jpg

ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Избрание Католикосом-Патриархом всея Грузии принял со смирением, Божьей благодатью и упованием, заявил предстоятель Грузинской Святой Апостольской Автокефальной Православной Церкви, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхета-Тбилисский, митрополит Бичвинтский и Цхум-Абхазский Шио III. Священный синод Грузинской православной церкви 11 мая избрал местоблюстителя патриаршего престола, митрополита Шио новым Католикосом-Патриархом всея Грузии. За него проголосовали 22 архиерея, митрополит Руис-Урбнисский Иов получил девять голосов, митрополит Потийский и Хобский Григол – семь голосов. Его Святейшество поблагодарил архиереев Священного синода за оказанное доверие. "Благодарю каждого, кто трудился, чтобы достойно провести сегодняшний день, всех делегатов и гостей собрания. Особая благодарность грузинскому народу за любовь, молитвы и поддержку", – отметил Его Святейшество. Он также поблагодарил духовенство Сенакской и Чхороцкуйской епархий за оказанное доверие и за годы, проведенные с ними на служении Богу и народу. Интронизация новоизбранного 142-го Католикоса-Патриарха всея Грузии Шио III состоится 12 мая в День памяти Андрея Первозванного в кафедральном патриаршем соборе Светицховели во Мцхета. Служба начнется утром в 10:00. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, грузинская православная церковь, священный синод, католикос-патриарх всея грузии шио iii