https://sputnik-georgia.ru/20260511/novyy-katolikos-patriarkh-vseya-gruzii-svoe-izbranie-prinimayu-so-smireniem-i-upovaniem-298573886.html
Новый Католикос-Патриарх всея Грузии: свое избрание принимаю со смирением и упованием
Новый Католикос-Патриарх всея Грузии: свое избрание принимаю со смирением и упованием
Sputnik Грузия
Интронизация новоизбранного 142-го Католикоса-Патриарха всея Грузии Шио III состоится 12 мая в День памяти Андрея Первозванного 11.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-11T16:50+0400
2026-05-11T16:50+0400
2026-05-11T17:15+0400
грузия
новости
общество
грузинская православная церковь
священный синод
католикос-патриарх всея грузии шио iii
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/17/284437605_0:0:1315:741_1920x0_80_0_0_2533bd24880dbcd7397169821d5c0e23.jpg
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Избрание Католикосом-Патриархом всея Грузии принял со смирением, Божьей благодатью и упованием, заявил предстоятель Грузинской Святой Апостольской Автокефальной Православной Церкви, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхета-Тбилисский, митрополит Бичвинтский и Цхум-Абхазский Шио III. Священный синод Грузинской православной церкви 11 мая избрал местоблюстителя патриаршего престола, митрополита Шио новым Католикосом-Патриархом всея Грузии. За него проголосовали 22 архиерея, митрополит Руис-Урбнисский Иов получил девять голосов, митрополит Потийский и Хобский Григол – семь голосов. Его Святейшество поблагодарил архиереев Священного синода за оказанное доверие. "Благодарю каждого, кто трудился, чтобы достойно провести сегодняшний день, всех делегатов и гостей собрания. Особая благодарность грузинскому народу за любовь, молитвы и поддержку", – отметил Его Святейшество. Он также поблагодарил духовенство Сенакской и Чхороцкуйской епархий за оказанное доверие и за годы, проведенные с ними на служении Богу и народу. Интронизация новоизбранного 142-го Католикоса-Патриарха всея Грузии Шио III состоится 12 мая в День памяти Андрея Первозванного в кафедральном патриаршем соборе Светицховели во Мцхета. Служба начнется утром в 10:00. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/17/284437605_0:0:1315:987_1920x0_80_0_0_e0b8cccd91db4323be6f1d763e98b96c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, грузинская православная церковь, священный синод, католикос-патриарх всея грузии шио iii
грузия, новости, общество, грузинская православная церковь, священный синод, католикос-патриарх всея грузии шио iii
Новый Католикос-Патриарх всея Грузии: свое избрание принимаю со смирением и упованием
16:50 11.05.2026 (обновлено: 17:15 11.05.2026)
Интронизация новоизбранного 142-го Католикоса-Патриарха всея Грузии Шио III состоится 12 мая в День памяти Андрея Первозванного
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Избрание Католикосом-Патриархом всея Грузии принял со смирением, Божьей благодатью и упованием, заявил предстоятель Грузинской Святой Апостольской Автокефальной Православной Церкви, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхета-Тбилисский, митрополит Бичвинтский и Цхум-Абхазский Шио III.
Священный синод Грузинской православной церкви 11 мая избрал местоблюстителя патриаршего престола, митрополита Шио новым Католикосом-Патриархом всея Грузии. За него проголосовали 22 архиерея, митрополит Руис-Урбнисский Иов получил девять голосов, митрополит Потийский и Хобский Григол – семь голосов.
"Свое избрание Католикосом-Патриархом всея Грузии принимаю со смирением, Божьей благодатью и упованием", – сказал Его Святейшество Шио III.
Его Святейшество поблагодарил архиереев Священного синода за оказанное доверие.
"Благодарю каждого, кто трудился, чтобы достойно провести сегодняшний день, всех делегатов и гостей собрания. Особая благодарность грузинскому народу за любовь, молитвы и поддержку", – отметил Его Святейшество.
Он также поблагодарил духовенство Сенакской и Чхороцкуйской епархий за оказанное доверие и за годы, проведенные с ними на служении Богу и народу.
"Велика благодать и милость Божия, и в то же время тяжел крест и ответственность пастырского попечения. Невозможно предугадать провидение и намерения Господа", – сказал Шио III.
Интронизация новоизбранного 142-го Католикоса-Патриарха всея Грузии Шио III состоится 12 мая в День памяти Андрея Первозванного в кафедральном патриаршем соборе Светицховели во Мцхета. Служба начнется утром в 10:00.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.