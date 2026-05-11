Опыт Словакии в сфере образования интересен Грузии – депутат Лашхи

Словакия недавно провела масштабную реформу системы образования, что очень интересно Тбилиси, который также начал этот процесс

2026-05-11T14:51+0400

ТБИЛИСИ, 11 мая – Sputnik. Основной темой встреч грузинской делегации в ходе визита в Словакию станет образование, заявила председатель Комитета по образованию, науке и делам молодежи Мариам Лашхи. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили вместе с делегацией находится в Словакии с официальным визитом. В рамках визита он встретится со своим словацким коллегой, после чего будет сделано совместное заявление для журналистов. По ее словам, поскольку Грузия также находится на активной стадии реформы образования, стране важно изучить опыт европейского государства. Кроме того, депутат отметила твердую поддержку Словакии в отношении Грузии. В состав парламентской делегации во главе с председателем парламента входят: заместитель председателя парламента Илья Инджия, председатель Комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе, председатель Комитета по образованию, науке и делам молодежи Мариам Лашхи и заместитель председателя фракции "Грузинская мечта" Рима Берадзе. Отношения Грузии и СловакииДипломатические отношения Грузия и Словакия установили в январе 1993 года. Посольство Грузии в Словакии открылось в 2006 году, а посольство Словакии в Грузии – в 2014 году.После парламентских выборов 2024 года правительство "Грузинской мечты" активно ищет сторонников в Европейском союзе, чтобы получить хотя бы частичную поддержку от некоторых европейских правительств на фоне продолжающегося геополитического противостояния между официальным Тбилиси и представителями Брюсселя, которые обвиняют власти Грузии в отступлении от демократии.В этом контексте геополитическое партнерство с действующим правительством премьер-министра Словакии Роберта Фицо особенно важно для Грузии.В 2025 году правительство Грузии одобрило открытие почетного консульства Словакии в Кутаиси (регион Имерети). Почетное консульство будет покрывать АР Аджария, регионы Имерети, Гурия, Самегрело – Земо Сванети и Рача-Лечхуми – Квемо Сванети.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

