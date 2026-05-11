https://sputnik-georgia.ru/20260511/raskol-i-vmeshatelstvo--papuashvili-o-politike-es-v-otnoshenii-gruzii-298565279.html

Раскол и вмешательство – Папуашвили о политике ЕС в отношении Грузии

Раскол и вмешательство – Папуашвили о политике ЕС в отношении Грузии

Sputnik Грузия

Спикер парламента призвал Брюссель перестать поддерживать "евромайдан" в Тбилиси и не делать из Грузии "образ врага" 11.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-11T13:51+0400

2026-05-11T13:51+0400

2026-05-11T13:51+0400

грузия

политика

новости

украина

тбилиси

брюссель

шалва папуашвили

еврокомиссия

ираклий кобахидзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1d/291589768_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_f3372be452aa65e8abafd446433285f4.jpg

ТБИЛИСИ, 11 мая – Sputnik. Брюсселю следует прекратить агрессивную риторику и пересмотреть политику в отношении Грузии, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.Запад критикует нынешние власти Грузии за откат демократии и антизападную риторику. Власти страны объясняют ухудшение отношений с ЕС разногласиями по поводу конфликта на Украине, а также стремлением сохранить суверенитет и национальную идентичность.Он также призвал Евросоюз отказаться от формирования негативного образа Грузии и пересмотреть принятые в отношении страны резолюции.Спикер парламента напомнил, что ранее направил соответствующее письмо европейским партнерам и призвал внимательно его рассмотреть.Отдельно он затронул вопрос исторической памяти, раскритиковав, по его словам, попытки изменить формат отмечаемых дат в Европе. Папуашвили заявил, что наблюдает стремление "затмить День Победы над фашизмом" и заменить его другими памятными датами, что он назвал "исторической неблагодарностью".Папуашвили также заявил о признаках иностранного вмешательства во внутренние процессы страны и попытках дестабилизации ситуации.По его словам, за протестными акциями в декабре 2024 года и насильственными действиями стояли внешние силы и иностранное финансирование, а их целью была дестабилизация государства и влияние на политическую ситуацию."Мы должны понимать, что в те дни предпринималась попытка не просто смены власти, а свержения государства – через поджоги парламента, бросание “коктейлей Молотова” в полицейских и попытки сжечь их заживо", – заявил Папуашвили.Он напомнил, что за несколько дней до событий в Грузии приезжали политики из стран ЕС и призывали к "майданизации".По его словам, в ходе событий имели место отдельные случаи превышения полномочий, по которым продолжаются расследования. Прокуратура, как отметил спикер, уже провела значительный объем работы и принимает дальнейшие решения по мере появления доказательств.Также Папуашвили заявил о попытках внешнего вмешательства, направленных на раскол общества и дискредитацию государственных и религиозных институтов. По его словам, подобные действия направлены на усиление внутренней конфронтации в стране и могут исходить от зарубежных акторов.Грузия и ЕСГрузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский Союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 для граждан задействован безвизовый режим.Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской Мечты", и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.Глава МИД объяснила активизацию Украины в отношениях с Грузией>>В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую Мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

тбилиси

брюссель

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, украина, тбилиси, брюссель, шалва папуашвили, еврокомиссия, ираклий кобахидзе