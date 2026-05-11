Стубб: для Европы настало время вступить в прямой диалог с Россией
Российская сторона ранее отмечала, что готова вести переговоры с представителями Евросоюза, но с определенным условием
2026-05-11T19:28+0400
ТБИЛИСИ, 11 мая – Sputnik. Для Европы настало время вступить в прямой диалог с Россией, такое мнение высказал президент Финляндии Александр Стубб."Если американская политика в отношении России и Украины не отвечает интересам Европы, как я считаю, то мы должны вступить в прямое взаимодействие. Да, пора начинать говорить с Россией", – цитирует его газета Corriere della sera.Однако Стубб не знает, когда именно это может произойти.Будет ли это специальный посланник или группа лидеров, пока неизвестно.По его словам, необходима координация всего процесса между странами ЕС, особенно между Германией, Францией, Италией, Великобританией и Польшей, а также скандинавскими и балтийскими странами, граничащими с Россией.Президент обратил внимание, что в Европе постепенно начинают искать контакты с Россией, поскольку осознают: дальнейшая эскалация украинского конфликта обойдется им слишком дорого.По его словам, на Западе есть умные политики, которые понимают суть происходящего. Глава государства выразил надежду, что такие силы со временем вернутся к власти или возьмут ее в свои руки при поддержке большинства европейских стран.
ТБИЛИСИ, 11 мая – Sputnik. Для Европы настало время вступить в прямой диалог с Россией, такое мнение высказал президент Финляндии Александр Стубб.
"Если американская политика в отношении России и Украины не отвечает интересам Европы, как я считаю, то мы должны вступить в прямое взаимодействие. Да, пора начинать говорить с Россией", – цитирует его газета Corriere della sera.
Однако Стубб не знает, когда именно это может произойти.
"Мы обсуждали это с европейскими лидерами, которые установят контакт, но мы пока не знаем", – добавил президент.
Будет ли это специальный посланник или группа лидеров, пока неизвестно.
По его словам, необходима координация всего процесса между странами ЕС, особенно между Германией, Францией, Италией, Великобританией и Польшей, а также скандинавскими и балтийскими странами, граничащими с Россией.
Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что Москва готова вести переговоры с представителями Евросоюза. Однако есть условие: переговорщиком должен быть европейский лидер, который не позволял себе оскорбительных высказываний в адрес России.
Президент обратил внимание, что в Европе постепенно начинают искать контакты с Россией, поскольку осознают: дальнейшая эскалация украинского конфликта обойдется им слишком дорого.
По его словам, на Западе есть умные политики, которые понимают суть происходящего. Глава государства выразил надежду, что такие силы со временем вернутся к власти или возьмут ее в свои руки при поддержке большинства европейских стран.