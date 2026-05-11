Стубб: для Европы настало время вступить в прямой диалог с Россией
Российская сторона ранее отмечала, что готова вести переговоры с представителями Евросоюза, но с определенным условием 11.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-11T19:28+0400
Российская сторона ранее отмечала, что готова вести переговоры с представителями Евросоюза, но с определенным условием
ТБИЛИСИ, 11 мая – Sputnik. Для Европы настало время вступить в прямой диалог с Россией, такое мнение высказал президент Финляндии Александр Стубб.
"Если американская политика в отношении России и Украины не отвечает интересам Европы, как я считаю, то мы должны вступить в прямое взаимодействие. Да, пора начинать говорить с Россией", – цитирует его газета Corriere della sera.
Однако Стубб не знает, когда именно это может произойти.
"Мы обсуждали это с европейскими лидерами, которые установят контакт, но мы пока не знаем", – добавил президент.
Будет ли это специальный посланник или группа лидеров, пока неизвестно.
По его словам, необходима координация всего процесса между странами ЕС, особенно между Германией, Францией, Италией, Великобританией и Польшей, а также скандинавскими и балтийскими странами, граничащими с Россией.
Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что Москва готова вести переговоры с представителями Евросоюза. Однако есть условие: переговорщиком должен быть европейский лидер, который не позволял себе оскорбительных высказываний в адрес России.
Президент обратил внимание, что в Европе постепенно начинают искать контакты с Россией, поскольку осознают: дальнейшая эскалация украинского конфликта обойдется им слишком дорого.
По его словам, на Западе есть умные политики, которые понимают суть происходящего. Глава государства выразил надежду, что такие силы со временем вернутся к власти или возьмут ее в свои руки при поддержке большинства европейских стран.
