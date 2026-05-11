Уровень безработицы в Грузии не изменился в 2025 году
Уровень безработицы в селах намного ниже по сравнению с городами
2026-05-11T23:31+0400
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Уровень безработицы в Грузии в 2025 году составил 13,9%, столько же, сколько и в 2024 году, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат". В 2024 году уровень безработицы составлял 13,9%, 2023 году – 16,4%, в 2022 году – 17,3%, а в 2021 – 20,6%. По данным "Сакстата", уровень безработицы в селах намного ниже по сравнению с городами. В 2024 году безработица в городских поселениях выросла на 1,3 процентных пункта, а в сельских поселениях сократилась на 2,1 процентного пункта и составила 15,7 и 11,2% соответственно. По сравнению с предыдущим годом уровень безработицы в 2024 году больше всего снизился в регионах Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, Квемо Картли и Гурия. Уровень безработицы традиционно выше среди мужчин, чем среди женщин. Показатель вырос на 0,2 процентного пункта среди женщин и снизился на 0,3 процентного пункта среди мужчин, и составил 11,4 и 15,8% соответственно. В 2024 году уровень безработицы самый высокий в возрастной группе 15-19 лет (39%) и самый низкий традиционно в возрастной группе 65+ (3,5%), основной причиной чего является низкий уровень активности в соответствующей возрастной группе. Активность населения По данным "Сакстата", показатель трудоспособного, экономически активного населения в Грузии в 2025 году составил 54,5% – на 0,3 процентного пункта ниже по сравнению с 2024 годом. "Уровень активности, по сравнению с прошлым годом, понизился в городских поселениях на 0,5 процентного пункта, а в сельских поселениях – остался неизменным. Уровень занятости по всей стране сократился на 0,2 процентного пункта и составил 46,9%", – говорится в материалах "Сакстата". Доля нанятых работников от общего числа трудоустроенных в прошлом году составила 69,3%, что на 0,8 процентного пункта больше уровня 2024 года. Доля самозанятых составила 30,7%, когда в 2024 году было 31,5%. В 2025 году по сравнению с предыдущим годом уровень занятости сократился среди женщин на 0,7 процентного пункта, а среди мужчин на 0,2 процентного пункта, и составил 39,1% и 55,8% соответственно. Уровень активности у мужчин выше, чем у женщин. Этот показатель у женщин составил 44,2%, а у мужчин – 66,3%. При этом уровень активности женщин сократился на 0,7 процентного пункта, а мужчин вырос на 0,1 процентного пункта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
В Грузии уровень безработицы подсчитывается на основании соотношения количества трудоустроенных и безработных из экономически активного населения.
Экономически активным является человек в возрасте 15 лет и старше, который работает или предлагает свой труд. При этом безработным он будет считаться, если в течение семи дней до опроса не выполнял работу с целью заработка, искал работу последние четыре недели и готов начать работу в ближайшие две недели.
