https://sputnik-georgia.ru/20260511/v-gruzii-predotvratili-tri-popytki-kontrabandy-narkotikov-iz-turtsii-298570402.html
В Грузии предотвратили три попытки контрабанды наркотиков из Турции
В Грузии предотвратили три попытки контрабанды наркотиков из Турции
Sputnik Грузия
Было выявлено наркотическое вещество (кокаин), а также около 50 граммов психотропных веществ в порошкообразной форме 11.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-11T20:51+0400
2026-05-11T20:51+0400
2026-05-11T20:51+0400
грузия
новости
происшествия
тбилиси
турция
тпп "сарпи"
наркопреступления в грузии
наркоторговля
наркополитика
наркотики
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/06/271112610_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_38f5c1d6d70d63f077dced18bce72c76.jpg
ТБИЛИСИ, 11 мая – Sputnik. Грузинские таможенники пресекли три попытки ввоза на территорию страны особо крупной партии наркотических и психотропных веществ из Турции, говорится в сообщении Службы доходов министерства финансов Грузии. В ходе детального досмотра иностранных граждан, их багажа и автомобилей на ТПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница) было выявлено особо крупное количество наркотического вещества (кокаина), а также 145 капсул, включая 44 капсулы, спрятанные на теле, и около 50 граммов психотропных веществ в порошкообразной форме. По данным ведомства, все три попытки незаконного ввоза наркотиков были пресечены на месте. Расследование по делу ведет министерство внутренних дел Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/06/271112610_94:0:1187:820_1920x0_80_0_0_12dd7660c2dc1003007fee2e5ee961b3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, тбилиси, турция, тпп "сарпи", наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркополитика, наркотики
грузия, новости, происшествия, тбилиси, турция, тпп "сарпи", наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркополитика, наркотики
В Грузии предотвратили три попытки контрабанды наркотиков из Турции
Было выявлено наркотическое вещество (кокаин), а также около 50 граммов психотропных веществ в порошкообразной форме
ТБИЛИСИ, 11 мая – Sputnik. Грузинские таможенники пресекли три попытки ввоза на территорию страны особо крупной партии наркотических и психотропных веществ из Турции, говорится в сообщении Службы доходов министерства финансов Грузии.
В ходе детального досмотра иностранных граждан, их багажа и автомобилей на ТПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница) было выявлено особо крупное количество наркотического вещества (кокаина), а также 145 капсул, включая 44 капсулы, спрятанные на теле, и около 50 граммов психотропных веществ в порошкообразной форме.
По данным ведомства, все три попытки незаконного ввоза наркотиков были пресечены на месте.
Расследование по делу ведет министерство внутренних дел Грузии.