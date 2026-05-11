В Грузии предотвратили три попытки контрабанды наркотиков из Турции

11.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-11T20:51+0400

ТБИЛИСИ, 11 мая – Sputnik. Грузинские таможенники пресекли три попытки ввоза на территорию страны особо крупной партии наркотических и психотропных веществ из Турции, говорится в сообщении Службы доходов министерства финансов Грузии. В ходе детального досмотра иностранных граждан, их багажа и автомобилей на ТПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница) было выявлено особо крупное количество наркотического вещества (кокаина), а также 145 капсул, включая 44 капсулы, спрятанные на теле, и около 50 граммов психотропных веществ в порошкообразной форме. По данным ведомства, все три попытки незаконного ввоза наркотиков были пресечены на месте. Расследование по делу ведет министерство внутренних дел Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

