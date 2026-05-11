В Грузии выбирают нового Католикоса-Патриарха

Регистрация делегатов начнется в 10:00 и продлится до 12:00, после чего начнется голосование. Результаты объявят в тот же день, как и дату интронизации

2026-05-11T09:01+0400

ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Расширенное собрание Грузинской православной церкви в закрытом формате в кафедральном соборе Святой Троицы Самеба в понедельник выберет нового Католикоса-Патриарха всея Грузии. Священный синод Грузинской православной церкви 28 апреля выбрал трех кандидатов на патриарший престол: это местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио, митрополит Руис-Урбнисский Иов и митрополит Потийский и Хобский Григол. В связи с выборами нового Патриарха у собора Святой Троицы Самеба будет перекрыто движение транспорта. В понедельник c 09:00 до 18:00 ограничения коснутся улиц Бухаидзе, Ахвледиани, Ниаби, Гумбри, Гонашвили и Месхишвили. Также ограничения коснутся территории у станции метро "Авлабари". В кафедральном соборе Самеба соберутся около 1 200 делегатов со всей страны, которые выберут одного из трех кандидатов. Вход в Самеба будет осуществляться по специальным пропускам, а присутствовать во дворе сможет любой желающий. Регистрация делегатов начнется в 10:00 и продлится до 12:00, после чего начнется голосование. Результаты объявят в тот же день, как и дату интронизации. Начало и объявление результатов покажут в прямом эфире, а сам подсчет голосов пройдет закрыто от прессы. Право избрания нового Католикоса-Патриарха принадлежит членам Священного синода. Избранным считается кандидат, который получит более половины голосов, то есть не менее 20. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

