Гражданин Ирана обвиняется в ввозе в Грузию крупной партии наркотиков
Преступление предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо бессрочное заключение 12.05.2026
2026-05-12T18:20+0400
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Гражданину Ирана грозит бессрочное заключение по обвинению в ввозе в Грузию крупной партии наркотических веществ, сообщило МВД Грузии. По информации ведомства, иностранец был задержан на территории Марнеульского муниципалитета (регион Квемо Картли) в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов. В результате личного обыска обвиняемого и управляемого им грузового автомобиля в качестве вещественных доказательств было изъято 13 128 таблеток, содержащих особо большое количество наркотического вещества "метадон". Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное приобретение, хранение, ввоз, вывоз из Грузии или международный транзит наркотических веществ, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
