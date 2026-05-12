https://sputnik-georgia.ru/20260512/grazhdanin-irana-obvinyaetsya-v-vvoze-v-gruziyu-krupnoy-partii-narkotikov-298586215.html

Гражданин Ирана обвиняется в ввозе в Грузию крупной партии наркотиков

Гражданин Ирана обвиняется в ввозе в Грузию крупной партии наркотиков

Sputnik Грузия

Преступление предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо бессрочное заключение 12.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-12T18:20+0400

2026-05-12T18:20+0400

2026-05-12T18:20+0400

наркопреступления в грузии

наркоторговля

наркотики

наркополитика

новости

грузия

происшествия

квемо картли

иран

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825092_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_34303e3ed586d7c027af102cfe08a88f.jpg

ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Гражданину Ирана грозит бессрочное заключение по обвинению в ввозе в Грузию крупной партии наркотических веществ, сообщило МВД Грузии. По информации ведомства, иностранец был задержан на территории Марнеульского муниципалитета (регион Квемо Картли) в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов. В результате личного обыска обвиняемого и управляемого им грузового автомобиля в качестве вещественных доказательств было изъято 13 128 таблеток, содержащих особо большое количество наркотического вещества "метадон". Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное приобретение, хранение, ввоз, вывоз из Грузии или международный транзит наркотических веществ, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

квемо картли

иран

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркотики, наркополитика, новости, грузия, происшествия, квемо картли, иран