Грузия на Евровидении-2026: Bzikebi выступят 12 мая

Для выхода в финал Bzikebi необходимо попасть в десятку лучших по итогам голосования жюри и телезрителей 12.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-12T12:14+0400

ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Грузинская группа "Бзикеби" (Bzikebi) выступит в первом полуфинале международного песенного конкурса "Евровидение-2026", который состоится 12 мая в столице Австрии – Вене. Коллектив, победивший на детском "Евровидении" в 2008 году, выйдет на сцену под шестым номером с композицией "On Replay" ("На повторе"). В этом году "Евровидение" пройдет в Вене 12, 14 и 16 мая. В конкурсе примут участие представители 35 стран. Для выхода в финал участникам необходимо попасть в десятку лучших по итогам голосования жюри и телезрителей. Грузинские конкурсанты уже провели репетицию для международного жюри, оценка которого составит 50% итогового результата. Остальная часть голосов будет зависеть от поддержки зрителей. Прямая трансляция первого полуфинала начнется в 23:00 по тбилисскому времени. Композитором песни стал Гига Кухианидзе, а текст написала Лизи Джапаридзе, более известная как Лизи Поп. Видеоклип снял режиссер Заза Орашвили. Тема клипа – "Искусственный интеллект и роль человека в современную эпоху". Группа "Бзикеби" – Мариам Кикуашвили, Георгий Шиолашвили и Мариам Татулашвили – принесла Грузии первую победу на детском "Евровидении" в 2008 году. Коллектив был сформирована в Тбилиси в 2008 году. Первоначально его участники выступали на детском "Евровидении" по отдельности, но по решению жюри были объединены в одну группу. В то время "Бзикеби" были самыми юными участниками конкурса – им было по 10 лет. После примерно 18-летнего перерыва в музыкальной деятельности группа "Бзикеби" вернулись на сцену с новым музыкальным видением и креативным стилем. Напомним, в прошлом году Грузию на конкурсе "Евровидение" представляла певица Мариам Шенгелия, но в финал не прошла. Дебют Грузии на "Евровидении" состоялся в 2007 году. Дважды представителям Грузии удалось занять девятое место в финале: Софии Нижарадзе с песней "Shine" в 2010 году и Eldrine с песней "One More Day" в 2011 году. Этот результат пока остается лучшим.

