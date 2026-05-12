Грузия обсудила демографические вызовы на международном форуме в Европе

Вопросы демографии являются ключевыми для Грузии на фоне низкого роста населения

ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Представители Грузии приняли участие в международном министерском форуме по вопросам демографической устойчивости, который прошел в Северной Македонии, говорится в сообщении на сайте парламента.Грузинскую сторону на мероприятии представляли председатель комитета парламента по здравоохранению и социальным вопросам Заза Ломинадзе и министр по делам вынужденно перемещенных лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Михаил Сарджвеладзе.Отдельное внимание было уделено укреплению человеческого капитала, а также развитию семейно ориентированной политики и программ поддержки молодежи.Форум открыл премьер-министр Северной Македонии Христиан Мицкоски, с приветственным словом также выступил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.В рамках мероприятия грузинская делегация провела ряд двусторонних встреч, в том числе с министром социальной политики, демографии и молодежи Северной Македонии Фатмиром Лимани.Также состоялись встречи с заместителем исполнительного директора Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) Пио Смитом, в ходе которых обсуждались демографические изменения, укрепление систем здравоохранения, социальной защиты, и перспективы будущего сотрудничества.Отдельная встреча прошла с директором по вопросам занятости, труда и социальных дел Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) Марком Пирсоном. Стороны обсудили вызовы рынка труда и механизмы реагирования на демографические изменения.Во встречах в Северной Македонии также участвовал чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Республике Болгария и Северной Македонии Зураб Хамашуридзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

