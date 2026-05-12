Грузия стала партнером крупнейшей выставки в Китае

Будет организовано рабочее пространство, где участвующие грузинские компании смогут проводить встречи с потенциальными партнерами 12.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-12T17:19+0400

ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Грузия примет участие в одной из крупнейших китайских выставок, ITB China 2026, в качестве страны-партнера, сообщила Национальная администрация туризма Грузии. Мероприятие пройдет в Шанхае с 26 по 28 мая. Национальный стенд Грузии на выставке займет 400 квадратных метров. Будет организовано рабочее пространство, где участвующие грузинские компании смогут проводить встречи с потенциальными партнерами. Посетители грузинского национального стенда смогут в течение трех дней познакомиться с грузинской культурой, фольклором, гастрономией и виноделием. На встрече около 30 представителей грузинского частного и государственного секторов ознакомились с организационными вопросами мероприятия, дизайном и концепцией национального стенда, подготовленными Администрацией туризма, а также с деталями гала-ужина. 25 мая от имени Грузии состоится торжественный гала-прием, на котором смогут присутствовать до 700 высокопоставленных гостей. Грузия и Китай Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней.

