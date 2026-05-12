https://sputnik-georgia.ru/20260512/gruziya-stala-partnerom-krupneyshey-vystavki-v-kitae-298581050.html
Грузия стала партнером крупнейшей выставки в Китае
Грузия стала партнером крупнейшей выставки в Китае
Sputnik Грузия
Будет организовано рабочее пространство, где участвующие грузинские компании смогут проводить встречи с потенциальными партнерами 12.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-12T17:19+0400
2026-05-12T17:19+0400
2026-05-12T17:19+0400
грузия
новости
экономика
туризм в грузии
китай
шанхай
национальная администрация туризма грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23736/96/237369611_0:167:3046:1880_1920x0_80_0_0_0421549168f26e6bd54aa94398e81aaa.jpg
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Грузия примет участие в одной из крупнейших китайских выставок, ITB China 2026, в качестве страны-партнера, сообщила Национальная администрация туризма Грузии. Мероприятие пройдет в Шанхае с 26 по 28 мая. Национальный стенд Грузии на выставке займет 400 квадратных метров. Будет организовано рабочее пространство, где участвующие грузинские компании смогут проводить встречи с потенциальными партнерами. Посетители грузинского национального стенда смогут в течение трех дней познакомиться с грузинской культурой, фольклором, гастрономией и виноделием. На встрече около 30 представителей грузинского частного и государственного секторов ознакомились с организационными вопросами мероприятия, дизайном и концепцией национального стенда, подготовленными Администрацией туризма, а также с деталями гала-ужина. 25 мая от имени Грузии состоится торжественный гала-прием, на котором смогут присутствовать до 700 высокопоставленных гостей. Грузия и Китай Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
китай
шанхай
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23736/96/237369611_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_a8b77f66566a4f52e5c8028c9b1369e1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, туризм в грузии, китай, шанхай, национальная администрация туризма грузии
грузия, новости, экономика, туризм в грузии, китай, шанхай, национальная администрация туризма грузии
Грузия стала партнером крупнейшей выставки в Китае
Будет организовано рабочее пространство, где участвующие грузинские компании смогут проводить встречи с потенциальными партнерами
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Грузия примет участие в одной из крупнейших китайских выставок, ITB China 2026, в качестве страны-партнера, сообщила Национальная администрация туризма Грузии.
Мероприятие пройдет в Шанхае с 26 по 28 мая.
Национальный стенд Грузии на выставке займет 400 квадратных метров. Будет организовано рабочее пространство, где участвующие грузинские компании смогут проводить встречи с потенциальными партнерами.
Посетители грузинского национального стенда смогут в течение трех дней познакомиться с грузинской культурой, фольклором, гастрономией и виноделием.
За несколько недель до начала выставки ITB China Национальная администрация туризма провела рабочую встречу с грузинскими компаниями, участвующими в международной выставке.
На встрече около 30 представителей грузинского частного и государственного секторов ознакомились с организационными вопросами мероприятия, дизайном и концепцией национального стенда, подготовленными Администрацией туризма, а также с деталями гала-ужина.
25 мая от имени Грузии состоится торжественный гала-прием, на котором смогут присутствовать до 700 высокопоставленных гостей.
Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство.
С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней.