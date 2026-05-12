Ирония и цинизм в риторике: в Грузии обвинили оппозицию в нападках на ГПЦ и веру

Sputnik Грузия

Радикальные силы в стране не успокаиваются, но шансов на успех у них нет, заявили в партии власти 12.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-12T14:16+0400

ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Представители оппозиции выступают против религиозных ценностей в стране, а их риторика сопровождается иронией и цинизмом, что лишь подтверждает неизменность их позиции, заявила вице-спикер парламента Грузии, депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Нино Цилосани. Критика со стороны оппозиции в адрес церкви и нового Католикоса-Патриарха Шио усиливается после его избрания. Грузинская православная церковь при этом остается одним из наиболее авторитетных институтов в стране и пользуется высоким уровнем доверия населения. В последние дни отдельные представители оппозиции публиковали критические посты в соцсетях и выступали с заявлениями в адрес нового Патриарха. "Эти люди не изменят своей сущности. Они борются против нашей религии, потому что именно вера нас объединяет. Ирония и цинизм, которые постоянно сопровождают их комментарии и посты, еще раз показывают и напоминают нам, что эти люди не изменят своей сущности", – сказала Цилосани. С аналогичной оценкой выступил депутат от "Грузинской мечты" Давид Матикашвили, заявив, что радикальные силы пытаются повлиять на общественное восприятие процесса избрания патриарха. "Радикальные силы в Грузии не успокаиваются. Даже сейчас мы видим множество публикаций, в которых предпринимаются попытки каким-либо образом изменить ход этого важнейшего для Грузии процесса и представить его обществу в ином свете. Разумеется, шансов на успех у них нет", – заключил Матикашвили. Ранее в правящей партии заявили, что попытки критики избрания нового Патриарха не окажут влияния на общественное мнение и развитие ситуации вокруг церкви. Между тем Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III официально вступил на патриарший престол. Интронизация прошла в Кафедральном соборе Светицховели во Мцхета утром 12 мая. Священный синод Грузинской православной церкви 11 мая избрал местоблюстителя патриаршего престола, митрополита Шио новым Католикосом-Патриархом всея Грузии. За владыку Шио проголосовали 22 архиерея, митрополит Руис-Урбнисский Иов получил 9 голосов, митрополит Потийский и Хобский Григол – 7. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

